Emekli Veteriner Ahşap Sanatına Yöneldi - Son Dakika
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Emekli Veteriner Ahşap Sanatına Yöneldi

Emekli Veteriner Ahşap Sanatına Yöneldi

68 yaşındaki Cengiz Acar, kırtasiye dükkanında ahşap dekoratif ürünler yaparak gelir elde ediyor.

12.02.2025 12:48
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Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki emekli Cengiz Acar, sahibi olduğu kırtasiye dükkanında ahşaptan dekoratif ürünler yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığında 25 yıl veteriner hekim olarak görev yapan ve 1999 yılında emekliye ayrılan Acar, memleketi Gerze ilçesine yerleşerek kırtasiye dükkanı açtı.

Bu süreçte ahşap oyma sanatına ilgi duyan Acar, zamanla kendini geliştirerek köylerden temin ettiği gürgen, kiraz, dut ve ceviz gibi ağaç parçalarını kıl testereyle işleyerek kafes, biblo, çerçeve, tepsi, magnet, masa isimliği gibi dekoratif ürünler yapmaya başladı.

İnternetten gördüğü modelleri işleyerek yaptığı ürünleri iş yerinde sergileyen Acar, gelen talep üzerine satışını da gerçekleştiriyor.

Sadece kıl testeresi kullanıyor

Acar, AA muhabirine, emeklilik hayatı sonrası ahşap el sanatına ilgi duymaya başladığını söyledi.

İlk zamanlar hobi olarak çeşitli eşyalar yaptığını belirten Acar, zaman geçtikçe ürün sayısını çoğaltmaya başladığını anlattı.

İlk başlarda zor gibi gördüğü işi artık zevkle yaptığını vurgulayan Acar, şöyle devam etti:

"Kırtasiyeden arda kalan zamanlarımda hobi işlerine başladım. Gittikçe heveslendim, herkes makineyle yapıyor, aletlerle yapıyor, ben bunu tek başıma kıl testeresiyle kendi kırtasiye dükkanımda, kendi tezgah masamda hiçbir şey kullanmadan yaptım. Sermayem sadece ve sadece bu kıl testeresidir. Kıl testeresi vasıtasıyla kafes, biblo, çerçeve ne istiyorsanız hepsini yapıyorum. Sermayem sadece budur. Zannedersem diğer ahşap ustalarından farklı bir yönüm var. Bana hoş gelen ve zor olan tüm işleri yapmaya başladım."

Yaptığı tüm ürünlerin el emeği göz nuru olduğunu dile getiren Acar, "Mesela kafeslerde 45 günlük el emeği vardır. Hiçbir çivi kullanılmamaktadır. Çivi yerine bildiğiniz kürdan kullandım. Kürdanı delip oraya yerleştirdim. Kafeslerin hiçbirisinde bir tane çivi mevcut değildir." diye konuştu.

Acar, kırtasiye dükkanında ağaç sanatına ilgisini gidermenin yanında yaptığı eşyaları satarak bütçesine de katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emekli Veteriner Ahşap Sanatına Yöneldi - Son Dakika

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