Emekliden Yüksek Kira Tepkisi - Son Dakika
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Emekliden Yüksek Kira Tepkisi

Emekliden Yüksek Kira Tepkisi
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DEVA Partisi Milletvekili Şahin, emekli aylığı 23 bin 500 lira olan bir vatandaşın 30 bin lira kira talebiyle karşılaştığını belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Ulus'ta görüştüğü emekli bir vatandaşın 23 bin 500 lira aylıkla 30 bin liralık kira talebiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "23 bin 552 lira emekli aylığını reva gördüğünüz vatandaşa 30 bin lira kira dayatılıyor. Üç çocuğunu okutmaya çalışan aileler, bir sabah kapının önüne konulma korkusuyla yaşıyor." tepkisinde bulundu.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Ulus'ta esnafı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Şahin, yüksek kiralar ve emekli aylıkları üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Şahin, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 bin 552 lira emekli aylığını reva gördüğünüz vatandaşa 30 bin lira kira dayatılıyor. Üç çocuğunu okutmaya çalışan aileler, bir sabah kapının önüne konulma korkusuyla yaşıyor. Bu ülkede ev sahibi de kiracı da mağdur. Çünkü geliri eriten, barınmayı lükse çeviren ve insanları birbirine düşüren bu iktidardır." ifadelerini kullandı.

Şahin'in ziyaret sırasında görüştüğü bir vatandaş, yeni emekli olduğunu ve 23 bin 500 lira aylık aldığını belirterek, ev sahibinin kirayı 30 bin liraya çıkarmak istediğini söyledi.

Vatandaş, "Evi ve arabası olan 'Benim durumum iyi' diyor, benim halimi anlamıyor. Ev sahibim 'İşine gelmiyorsa çık git, ben 30 bine vereceğim' diyor. On iki senedir oturuyorum, çıkarmaya çalışıyor. Çalışıyorum, boş durmuyorum ama yine yetmiyor." dedi.

Şahin ise, "Allah iki tarafa da sabır versin. Vicdan sahibi olmak önemli. Bu işin bir standardı olmalı. Şu anda ülkede denetimsizlik hat safhada olduğu için bir standart yok. Asıl sıkıntı bu." diyerek yanıt verdi.

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliden Yüksek Kira Tepkisi - Son Dakika

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