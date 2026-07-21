Emekliler Adil Ücret İçin Eylemde

(İSTANBUL) - Dev Emekli Sen İstanbul Şubeleri, insanca yaşam ve adil ücret talepleriyle Şirinevler Meydanı'nda eylem yaptı. Açıklamada, "Artık bu ülkede süt alabilmek, sofraya iki kap sebze yemeği koyabilmek emekli için bir lüks, bir hayal haline gelmiştir" denildi.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları duyurmak, insanca yaşam ve adil ücret talepleri için Dev Emekli Sen İstanbul Şubeleri, Şirinevler Meydanı'nda eylem yaptı. "Emeklilikte insanca yaşam haktır", "Kiralar maaşı geçti" ve "Emeklileri çadırlarda yaşamaya zorluyorsunuz" yazılı dövizler taşınan eylemde, "Köle değil, emekliyiz biz", "Emekli hakkını söke söke alacak" ve "Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı.

Hazırlanan ortak açıklamayı ise emekliler adına Güler Ümit okudu. Milyonlarca emeklinin sefalet düzenine mahküm edildiğini belirten Ümit, şunları söyledi:

"Bugün karşı karşıya kaldığımız toplumsal ve ekonomik tablonun adı sermayeye hizmet, emekliye sefalet düzenidir. Bu düzen üreteni, değer yaratanı ve ömrünü bu toprakların geleceğine adamış olanları yok sayan; buna karşılık bir avuç azınlığı daha da zenginleştiren bilinçli tercihlerin ürünüdür. Ülkenin tüm kaynakları, halkın vergileri ve yıllarca döktüğümüz alın teri yerli ve yabancı sermaye çevrelerine, yandaş holdinglere, muafiyetlerle, teşviklerle, affedilen milyarlık borçlarla peşkeş çekilmektedir. Sermayeye gelince sınır tanımayan fonlar, hazine garantileri ve imtiyazlar bulanlar; iş emekliye, işçiye, dar gelirliye geldiğinde bütçe disiplini ve kaynak yetersizliği masallarına sığınmaktadır. Bu çarpık bölüşüm mekanizmasının neticesinde milyonlarca emeklinin payına ise açlık, yoksulluk, güvencesizlik ve sosyal hayattan tamamen tecrit edilmek düşmektedir. Alın terimizin, gençliğimizin, dirsek çürüterek ve gece gündüz çalışarak bu ülkenin ekonomisine kattığımız değerlerin, yıllarca eksiksiz ödediğimiz primlerin karşılığı olan emeklilik hakkı bugün siyasi iktidar tarafından bir yük, bir maliyet unsuru ya da lütufmuş gibi sunulmaktadır."

TÜİK VERİLERİNE TEPKİ

Çarşıdaki ve pazardaki fiyatların yüksekliğine dikkat çeken Ümit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akşamdan sabaha değişen etiketler, market koridorlarında adeta cüzdanlarımızı yağmalamaktadır. Artık bu ülkede süt alabilmek, sofraya iki kap sebze yemeği koyabilmek emekli için bir lüks, bir hayal haline gelmiştir. Varsın TÜİK sanal enflasyon masalları anlatsın. O rakamlar ne sokaktaki yangını söndürebiliyor ne de bizim boş kalan pazar filelerimizi doldurabiliyor. Bizim gerçek enflasyonumuz, kasabın kapısını unutan mutfaklarımız, son kuruşuna kadar boşalan cüzdanlarımız ve kapımıza dayanan ödeyemediğimiz faturalarımızdır. Tüm bu organize kötülüğün en ağır sonucu gelecek yok duygusudur. Emeklilik, insanın kendine zaman ayıracağı, onurlu ve huzurlu bir nefes alacağı dönem olmalıdır ancak bu topraklarda emeklilik, bir toplu tasfiye hareketine, yarın sabah hayatta kalıp kalamayacağı kaygısına indirgenmiştir."

"İNTİBAK YASASI ÇIKARTILMALI"

Ümit, emekliler olarak taleplerini de şöyle sıraladı:

"En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Hiçbir emekli aylığı, insanca yaşam sınırının asgari koşulu olan net asgari ücretin altında olmamalıdır. Kök aylık hilelerine ve seyyanen zam oyunlarına derhal son verilmelidir. İntibak yasası derhal çıkarılmalıdır. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki derin uçurumu kapatacak, adaleti sağlayacak bir intibak yasası Meclis'ten ivedilikle geçirilmelidir. Aynı prim gün sayısı ve aynı koşullarla emekli olanların aylıkları eşitlenmelidir. Sağlıkta katkı payları kaldırılmalıdır. Emeklilerin ilerleyen yaşlarıyla birlikte en çok ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalıdır. Hastane, ilaç, muayene ve ameliyat adı altında alınan her türlü katkı payı ve ek ücret uygulamasına son verilmelidir. Sendikal haklar ve toplu sözleşme masası tanınmalıdır. Emeklilerin sendikal örgütlenmesi önündeki tüm yasal ve bürokratik engeller kaldırılmalıdır. Dev Emekli Sen ve tüm emekli sendikaları muhatap alınmalı, aylıklar ve sosyal haklar toplu sözleşme masasında belirlenmelidir."