Emekliler Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Ziyaret Etti

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(ESKİŞEHİR)- Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı ve sendika üyesi emekliler, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Başkan Ünlüce, "Her zaman emeklilerimizin yanındayız" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı ve sendika üyesi emekliler, Başkan Ayşe Ünlüce'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Konuklarını Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Ünlüce, "Seçim süreci boyunca sahada ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumundan en çok emeklilerin rahatsız olduğunu dile getirmiş, emeklilerimizin hayatına dokunacak projelerimizi de o süreçte açıklamıştım. Tüm sözlerimin arkasındayım. Emeklilerimizin tenceresinde AŞ değil, dert kaynıyor. Göreve gelir gelmez ilk işlerimizden biri, düşük maaş alan emeklilerimizi sosyal yardım grubuna dahil etmek oldu. Diğer sözlerimiz konusunda da çalışmalarımız devam edecek. Her zaman emeklilerimizin yanındayız. Nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı da emeklilerin ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu belirterek bu konuda sağlanacak her desteğin çok kıymetli olduğunu söyledi. Şanlı, Başkan Ünlüce'nin emeklilere olan yaklaşımı dolayısıyla teşekkür ederek yeni görevinde üstün başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğrafla tamamlandı.