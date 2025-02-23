Emekliler Geçim Zorluğundan Şikayetçi

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HABER: Mehmet OFLAZ - KAMERA: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin gerçekleştirildiği Ankara Ulus'ta ANKA Haber Ajansı'na konuşan 75 yaşındaki bir emekli, "Emekli ölüyor, ağlayanı yok" derken, 71 yaşındaki Mustafa Arslan maaşların en az 25 bin lira olmasını istedi. Bir diğer emekli ise geçim zorluklarını vurgulayarak, "Nasıl geçinelim? Bunlar Allah'ından bulsun" diye tepki gösterdi.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Ulus'ta ANKA Haber Ajansı, emeklilere mikrofon uzatarak hayat ve geçim şartlarını sordu. Emekliler, düşük maaşlar ve zorlu hayat şartlarından şikayet etti..

AK Parti'nin bugün kongre yaptığını belirten emekli vatandaş, "geçim on numara" diye göndermede bulundu. Emekli vatandaş, "Herkes söylüyor ama oralı olmuyorlar. Aile hekimleri ilaçları yazamıyor. Sağlık Bakanı niçin bu aile hekimlerini rahatsız etti? Moralleri bozuk. Hastaneye gideceksin diyorlar. Aile hekimleri ne güzel hastanenin yükünü azaltıyordu" dedi.

"Başımızdakilerin tuzları kuru..."

80 yaşındaki bir başka emekli ise "Dünya ne güzel, hayat ne güzel, yaşamak ne güzel, elemler acılar kederler ölüm olmazsa... Güller ne güzel dikenleri olmasa, insanlar ne güzel iki yüzlü kelekler olmasa... İnsan yaşayabilmesi için önce cebine elini atacak? Başımızdaki sağ olsunlar hiç pazara gitmezler, alışveriş yapmazlar, onların tuzları kuru. Gariban emeklilerde eli cebinde dolaşır durur. Ne diyelim? Görünen köy kılavuz istemez" diye konuştu.

24 bin lira maaş aldığını söyleyen memur emeklisi, "Hayat şartları zor, kolay değil. 24 bin lira maaşla bu devirde geçinmek çok zor. Ev kiraları 20-25 bin lira olmuş. 2024'ü emekliler yılı ilan etmişlerdi hiç alakası yok" dedi.

"Emekli ölüyor, ağlayanı yok"

75 yaşındaki emekli vatandaş, "Hayat şartları sorulur mu? Onu Tayyip'e soracaksınız? Emekli ölüyor, ağlayanı yok" yorumunu yaptı.

71 yaşındaki emekli Mustafa Arslan, hayat şartlarının iyi olmadığını belirterek, "Emeklilerin aldığı 15 bin lira bir ev kirasına bile yetmiyor. Alacağımız gıda maddelerinin pahalı olması emeklileri çok zor durumda bırakmıştır. Biz hükümetimizden maaşlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. En az emekli maaşı 25 bin lira olmalı" diyerek talebini dile getirdi.

"Nasıl geçinelim? Bunlar Allah'ından bulsun"

15 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyen emekli de "Hayat şartları hiç iyi değil, yetmiyor" derken; başka bir emekli ise "Nasıl geçinelim? Bunlar Allah'ından bulsun. Hiç öleceğiz diye korkmuyorlar. Hep kazık mı kalacaklar dünyada" diye sordu.