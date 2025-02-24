Emekliler için yeni lokal hazırlıkları başlatıldı - Son Dakika
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Emekliler için yeni lokal hazırlıkları başlatıldı

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, emeklilere yönelik ikinci ve üçüncü Emekliler Lokalinin açılış hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Toplantıda emeklilerin toplumdaki dezavantajlı durumuna dikkat çekildi.

24.02.2025 11:12  Güncelleme: 12:20
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(İZMİR) - Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Halkımız tarafından çok sevilen Emekliler Lokalimizin ikincisini Ilıca Mahallemizde, üçüncüsünü ise Huzur Mahallemizde açmak için hazırlıklarımıza başladık" dedi.

DİSK Emekli-Sen Narlıdere Şubesi'nin geleneksel dayanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, DİSK Emekli-Sen Narlıdere Şube Başkanı Cafer Esen, DİSK Emekli-Sen MYK Üyesi Ercan Çınarlı, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, muhtarlar, meclis üyeleri ve STK'ların temsilcileri ile emekliler katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Erman Uzun, emeklilerin şu anda toplumun en dezavantajlı kesimleri arasında yer aldıklarını belirterek, "Biz de yerel yöneticiler olarak emekli vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal anlamda bir nebze de olsa nefes almalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Emekliler Lokalimizde keyifle vakit geçiriyorlar"

Erman Uzun, vatandaşlardan seçim döneminde "emekliler için bir şey yapacak mısın?" sorusuyla sıklıkla karşılaştıklarını aktararak, "Göreve başladık ve çok kısa sürede Çamtepe Mahallemiz Asım Bezirci Parkı'nda yer alan Emekliler Lokali'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Emekliler Lokalimizin en büyük amacı, siz değerli emeklilerimize aidiyet hissedeceğiniz, ikinci bir eviniz olarak göreceğiniz bir yaşam alanı kazandırmaktı. Şimdi emeklilerimiz torunlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla Emekliler Lokalimizde keyifle vakit geçiriyor. Halkımız tarafından çok sevilen Emekliler Lokalimizin ikincisini Ilıca Mahallemizde, üçüncüsünü ise Huzur Mahallemizde açmak için hazırlıklarımıza başladık. İyi ki varsınız. Tecrübesiyle bizlere her zaman yol gösteren kıymetli büyüklerimizin, yıllarca bu ülke için alın teri döken emeklilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Emekli-Sen Narlıdere Şube Başkanı Cafer Esen de emeklilerin sorunlarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erman Uzun, Narlıdere, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler için yeni lokal hazırlıkları başlatıldı - Son Dakika

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