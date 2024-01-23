Cevdet Yılmaz: Emekliler için yeni maaş artış oranı meclisin takdirine sunulacak

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, meclisin takdirine sunulacak olan emekliler için yeni maaş artış oranının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meclisimizin taktirine sunulacak olan emeklilerimiz için yeni maaş artış oranı hayırlı olsun. Böylece ilk altı ay için eşit oranda (yüzde 49,25) artış sağlanmış olacak" dedi.
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