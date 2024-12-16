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Emekliler İçin Zam Talebi

CHP'li Erol, emeklilerin enflasyon altında zorlandığını ve hak ettikleri zammı beklediğini vurguladı.

16.12.2024 12:58
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(ANKARA) – CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili "Emeklilerimiz, Cumhuriyetimizin yılmaz neferleri, alın terinin ve emeğin en onurlu temsilcileridir. Ancak bugün karşı karşıya kaldıkları ekonomik zorluklar, vicdanları sızlatmaktadır. Enflasyon altında ezilen emeklilerimiz, hak ettikleri zammı almayı bekliyor" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili açıklama yaptı. Emeklilerin onurlu bir yaşam sürmesinin sosyal devlet anlayışının gereği ve lütuf değil hak ettikleri refahı sağlama zamanı olduğunu vurgulayan Gürsel Erol, "Emeklilerimiz, Cumhuriyetimizin yılmaz neferleri, alın terinin ve emeğin en onurlu temsilcileridir. Ancak bugün karşı karşıya kaldıkları ekonomik zorluklar, vicdanları sızlatmaktadır. Enflasyon altında ezilen emeklilerimiz, hak ettikleri zammı almayı bekliyor. Biz CHP olarak, onların insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyine ulaşması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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