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Emekliler Kadıköy'de Hak Arayışında

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EYT ve emekliler, Kadıköy'de insanca yaşam talebiyle iktidarı protesto etti.

05.01.2025 17:30
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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Birleşik Emekliler Sendikası ile EYT ve Emekliler Konfederasyonu üyeleri, Kadıköy İskele Meydanı'nda, insanca yaşam talebiyle iktidarı protesto etti. "Dilenci değil, emekliyiz. Sadaka istemiyoruz. Primlerimizin ve emeklerimizin karşılığını istiyoruz" diyen emekliler, "Emekli öldü, helvası kavruldu. Buyurun cenaze namazına" yazılı kutudaki helvaları yurttaşlara dağıttı.

Birleşik Emekliler Sendikası ile EYT ve Emekliler Konfederasyonu üyeleri, haklarını talep etmek için Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi. "Vur vur inlesin, hükümet dinlesin", "Emekli insanca yaşam istiyor",  "Tencere tava hani emekliye para", "TÜİK şaşırma sabrımızı taşırma", "Saraya bol kepçe, emekliye yok bütçe" sloganları atan mağdurlar, "5000 prim ve kısmi emeklilik hakkımızı istiyoruz", "Dilenci değil emekliyiz, sadaka istemiyoruz", " Tescil mağduruyuz", "Yandaşa ballı kaymak, emekliye yok kaynak" dövizleri taşıdı.

"Madem aynı gemideyiz neden kürek hep bizim elimizde?"

EYT ve Emekliler Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikçi, şu açıklamayı yaptı:

"2024 yılı, en kara yılımız oldu. Hediye ettik dediniz. Sefalete ittiniz. Bizi tükettiniz. Yıllarca verdiğimiz emekleri heba ettiniz. Muhtaç duruma düşürdünüz. Ezdirmediğimiz dediğiniz ancak silindir gibi ezip geçen enflasyon canavarı ile hayatımızı bitirdiniz. Aylardır feryat eden emeklinin sesi, yeri göğü inletti de size işittiremedi. En insani ve temel ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Çarşıya pazara gidemiyoruz. Kirayı ve faturaları ödeyemiyoruz. Parasızlıktan insan içine çıkamıyoruz. 75 yaşındaki emekli çöpün başında, pazarın çürüğünde çarığında,  reva gördüğünüz hayat bu mu? Ekonomi tedbirleri dediğiniz, yoksullaştırma politikalarına dönüşerek, mazlum milletin gözyaşlarına sebep oldunuz. 'Milletim' diyerek geldiniz, emekliyi ölüme terk ettiniz. Aynı gemideyiz diyorsunuz, madem aynı gemideyiz neden kürek hep bizim elimizde? Neden yük bizim cebimizde? Neden sırtımızdaki küfe?"

"Yönetilemeyen krizlerin faturasını biz EYT'li emeklilere kestiniz"

Dünyada gıda enflasyonunun yüzde 6.7, Türkiye'de ise yüzde 43.6 olduğunu söyleyen Lastikçi, "Madem enflasyonu düşürdük diyorsunuz, neden hala açlık ve yokluk çekiyoruz? Neden bu rakamlar bizlerin hayatına, çarşıya pazara yansımıyor? Tenceremiz neden boş?  Neden AŞ yerine taş kaynatıyoruz? Yönetilemeyen krizlerin faturasını da biz EYT'li emeklilere kestiniz. Maliyet ve yük hesabıyla algı yaparak 14 milyon emeklimizin ve toplumun önüne attınız. Günah keçisi ilan ettiniz. Eğer Ekonomi krize girdiyse bunun sebebini EYT'li emeklilerde aramayın. Kur korumalı mevduatlarda, Hazineden garantili projelerde, kaçak ve sığınmacıya yapılan ödeneklerde, borçlarını sildiğiniz, vergi aflarını sağladığınız yandaşlarda, SGK'yı hortumlayanlarda, itibardan tasarruf olmaz deyip, israf edenlerde arayın. EYT'lilerle uğraşmayın" dedi.

"Geçim yoksa seçim istiyoruz"

Kriz faturalarının yıllarca vatandaşa kesilmesinden bıktıklarını söyleyen Lastikçi, "Geçinemiyoruz. Her seçim öncesi, ağzımıza bir parmak bal istemiyoruz. Siyasetin seçin kaygısı, milletin geçim kaygısının önüne geçemez. Yönetemiyorsanız, yönetecekler gelsin.  Geçim yoksa seçim istiyoruz" diye konuştu.

"Dilenci değil emekliyiz"

Lastikçi, iktidardan taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

"Özel banka ve sandık emeklilerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBBES emeklilerinin, işçi ve memur emeklilerinin aldığı tüm haklardan faydalanmasını istiyoruz. Emekli maaşları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini, daha fazla prime esas kazanç ve yılla emekli olanlara, adil bir ücret sistemi için intibak yasasının çıkarılmasını, aylık bağlama oranlarının yeniden yüzde 70'lere yükseltilmesini istiyoruz. Memurlara verilen seyyanen zamların, memur emeklisine de verilerek, seyyanen haksızlığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Eşitlik ve adalet ilkesi gereği; 9000 prim değil, 99 öncesi SSK'lıların sahip oldukları 5000 prim haklarını, kısmi emeklilikte de 5400 değil yine SSK'lıların sahip olduğu 3600 prim günlerini istiyoruz. Ayrıca;  GSS ve Bağkur prim borçları sebebiyle ocak ayından itibaren hastanelerde muayene olamayan vatandaşlarımız mağdur durumda. Öncesinde borcu olsa dahi muayene olabiliyordu. Parası olmadığı için hasta hasta, hastane kapılarında Vatandaş sürünmesin, acilen çözüm bulunsun. 16 milyon emekli,  dul ve yetimler olarak diyoruz ki;  dilenci değil emekliyiz. Sadaka istemiyoruz. Primlerimizin ve emeklerimizin karşılığını istiyoruz."

"İnsan onuruna yaraşır bir yaşam koşulu istiyoruz"

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül ise ülkedeki en büyük 3 sorunun, emeklinin yoksulluğu, asgari ücret ve işsizlik olduğunu söyleyerek, 2025 yılında emeklilerin isteklerini şu şekilde açıkladı:

"Öncelikle insan onuruna yaraşır bir yaşam koşulu istiyoruz. Emekli olduktan sonra ek iş aramadığımız, çocuklarımızın eline bakmadığımız, pazar artıkları toplamadığımız bir yaşam için öncelikle hak sahibi dediğimiz dul ve yetimler dahil en düşük emekli aylığının asgari ücret ile eşitlenmesini ve bütün emeklilere TÜİK'in sahte verileri ile değil gerçekçi çarşı, pazar enflasyonuna göre zam istiyoruz."

"Ya geçim, ya derhal seçim"

TÜİK'in enflasyon sepetinde hangi ürünleri baz aldığını kamuoyuyla paylaşmasını talep eden Şengül, konuşmasına şöyle devam etti:

"TÜİK'in açıklamış olduğu SSK ve BAĞKUR emeklileri için yüzde 15.75 memur emeklileri içinse yüzde 11.55'lik veri oranlarının gerçeklikle bağdaşmadığını TÜİK-AKP iktidarı, Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanımız ve biz 16 milyon emekli biliyoruz. 2025 yılı açıklanan enflasyon verilerine baktığımız da 2024 emekliler yılını aratacağı net bir şekilde görülmektedir. Biz emekliler anladık ki, emeklinin yoksulluğunun gerekçesi bugünkü AKP İktidarı ile emeklinin yoksulluğunu gidermemiz mümkün değil. Madem emekliye kaynak yok diyorsunuz, istifa edin. Yandaşla kaymak yiyen değil, emekliye kaynak bulan gelsin. Bu sebeple ya geçim, ya derhal seçim diyoruz."

Emekliler kendi helvasını dağıttı

Açıklama sonunda emekliler, "Emekli öldü, helvası kavruldu. Buyurun cenaze namazına" yazılı kutudaki helvaları yurttaşlara dağıttı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Kadıköy, Güncel, EYT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler Kadıköy'de Hak Arayışında - Son Dakika

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