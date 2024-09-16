Emekliler Yeteneklerini Sergiledi

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi üyelerinin hazırladıkları eserler sergilendi. Emekli Etkinlik Merkezi'nde kurulan sergide örgü, çini boyama, takı tasarımı ve resim alanlarında hazırlanan ürünler yer aldı.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi üyelerinin 2 ay boyunca eğitmenler eşliğinde hazırladıkları eserleri sergiye çıktı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal açıdan desteklemek amacıyla Batıkent'te hizmete açtığı etkinlik merkezi emekli vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
55 yaş üzeri üyelerin yeteneklerini sergilediği Emekli Etkinlik Merkezi'nde kurulan sergide; örgü, çini boyama, takı tasarımı ve resim alanlarında hazırlanan ürünler yer aldı. Etkinlikte, merkez üyesi emeklilerin oluşturduğu müzik grubu, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinden oluşan müzik dinletisi sundu.
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