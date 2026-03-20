Emekliler Yunanistan'da Zam İçin Protesto Düzenledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler, zam talebiyle Sintagma Meydanı'nda protesto gerçekleştirdi.

Ülke genelinden emekli örgütlerinin katıldığı gösteride, binlerce kişi Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi.

Protestoda emekliler, tüm maaşlara zam yapılması, geçmişe dönük kesintilerin ödenmesi, sağlık kesintilerinin kaldırılması, sosyal hakların genişletilmesi ve daha önce 13 ile 14. maaş olarak aldıkları ödemenin yeniden verilmesi gibi taleplerini dile getirdi.

Gösteriye katılan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas da emeklilerin taleplerine destek verdiğini belirterek, hükümetin aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.