Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen 10'uncu Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Konferansı'na katıldı. Programda, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, uluslararası kuruluşların temsilcileri, iş dünyasından çok sayıda davetli ve akademisyen yer aldı. Bakan Işıkhan, zaman içerisinde dünyada iş sağlığı ve güvenliği anlayışının, iş kazası olduktan sonra müdahale eden klasik yaklaşımdan, risk oluşmadan önce önlem alan koruyucu ve önleyici yaklaşıma evrildiğini belirtti. Işıkhan, gelişmiş ülkelerin iş sağlığı ve güvenliğini yalnızca bir yükümlülük değil, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğünü söyleyen Işıkhan, "Uluslararası Çalışma Örgütü'nün güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını temel bir çalışma hakkı olarak kabul etmesi de bunun en güçlü göstergelerinden biridir. Türkiye olarak bizler de bu dönüşümü yakından takip eden değil; bu dönüşümün aktif bir parçası olan ülkelerden biriyiz. Aslında ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin tarihi oldukça köklüdür. 1865 yılındaki Dilaver Paşa Nizamnamesi'nden itibaren özellikle madencilik alanında çalışma şartlarını düzenlemeye yönelik önemli adımlar atılmıştır. Cumhuriyet döneminde ise çalışma hayatına ilişkin kurumsal yapı güçlendirilmiş ve önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Ancak asıl büyük paradigma değişimi, Avrupa Birliği müktesebatı ve ILO standartlarıyla uyum sürecinde gerçekleşmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye; iş sağlığı ve güvenliği alanında müstakil bir kanuna sahip, uluslararası standartlarla uyumlu, kapsamlı mevzuat altyapısı bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. Bizler, insanı merkeze alan bir medeniyet anlayışının mensuplarıyız ifadelerini kullandı.

'YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASINI OLUŞTURUYORUZ'

Işıkhan, artık iş sağlığı ve güvenliği alanında yalnızca iş yerlerinde ortaya çıkabilecek klasik risklerin değil, dijitalleşmenin, yapay zekanın, uzaktan çalışmanın, iklim değişikliğinin çalışma hayatına etkilerinin, yeni üretim modelleri, esnek çalışma modellerinin konuşulduğunu söyledi. Işıkhan, "Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği politikalarımızı da çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde güncelliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ile yeni dönemin yol haritasını oluşturuyoruz. Bu belge, 'sorumlu işveren, bilinçli çalışan ve etkin otorite' ilkeleri üzerine kurulmuştur. Belge kapsamında, önleyici güvenlik kültürünün güçlendirilmesi, dijital denetim sistemlerinin yaygınlaştırılması, veri temelli politika üretimi, uzaktan çalışma süreçlerinin düzenlenmesi, risk odaklı denetim modellerinin geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin erken yaşlardan itibaren yaygınlaştırılması gibi çok önemli hedefler belirledik. Yakında belgeyi kamuoyuyla paylaşacağız. Özellikle çocuklarımızda güvenlik kültürünün erken yaşta oluşmasını çok önemsiyoruz. Güvenlik kültürünün toplumun bütününde oluşması gerektiğine inanıyoruz. Bugün Türkiye; iş sağlığı ve güvenliği alanında yalnızca kendi içinde dönüşüm yaşayan bir ülke değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası iş birliklerinde önemli rol üstlenen bir ülkedir. Uluslararası konferanslarımız, teknik iş birliklerimiz, Avrupa Birliği projelerimiz, İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamındaki çalışmalarımız ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğümüz ortak programlarımız bu anlayışın en somut göstergesidir diye belirtti.

'KOBİ'LERİMİZİN KAPASİTESİNİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ'

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını daha da azaltmak zorunda olduklarını kaydeden Bakan Işıkhan, özellikle çok tehlikeli sektörlerde, daha güçlü tedbirler almak zorunda olduklarını ifade etti. Işıkhan, "KOBİ'lerimizin kapasitesini artırmak zorundayız. Teknolojiyi insan hayatını koruyan bir araç haline getirmek zorundayız. Ama şunu çok açık ifade etmek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda güçlü bir iradeye sahiptir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; çalışanını koruyan, emeği değerli gören, iş sağlığı ve güvenliğini esas alan bir üretim ekosistemini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim hedefimiz; sadece daha fazla üretmek değildir. İnsanı koruyarak, üretmektir. İnsanı yaşatarak, büyümektir. İnsan onuruna yaraşır, çalışma hayatını güçlendirmektir dedi.

Işıkhan, yeni bir gelişmeyi paylaşmak istediğini de belirterek, "Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz açıklamasında bulundu.

Haber: Kübra SONKAYA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,