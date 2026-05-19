Emeklilere Hobi Bahçesi Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hobi bahçesi üyesi 2 bin 543 emekliye atalık domates ve biber fidesi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, kentin 6 farklı bölgesinde bulunan hobi bahçelerinde üyelere ücretsiz atalık domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen dağıtımlarda, Altınoluk, Beştepeler, Cırgalan, Karpuzatan, Selçuklu ve Şeker hobi bahçelerinde emekli vatandaşlar fidelerini teslim aldı.