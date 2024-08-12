Emeklilere sinema salonlarında indirimli bilet imkanı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında imzalanan protokol ile emeklilere sinema salonlarında tüm seanslarda yüzde 30 indirimli bilet sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile SİSAY arasında 'Emekliler Yılı' kapsamında protokol imzalandı. Protokol ile emekliler, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabilecek. Açıklamada, "Bu indirim, emeklilerimizin sosyal hayata daha aktif katılmalarına ve kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanmalarına olanak tanıyacak. Emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürecek ve bu tür iş birlikleriyle emeklilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz" denildi.