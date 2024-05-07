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Emeklileri Temmuzda Bekleyen Tehlikeler

Emeklileri Temmuzda Bekleyen Tehlikeler

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilerin temmuzda karşılaşabileceği iki önemli tehlikeye dikkat çekti. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Çelik, memur emeklilerinin ise enflasyonun altında zam alabileceğini ifade etti. Çelik, emeklilerin zam alamama ve düşük zam alma risklerine karşı hükümetin yasal düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı.

07.05.2024 12:38
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(İSTANBUL) - Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "emeklileri temmuzda bekleyen iki önemli tehlike" diyerek uyarı yaptı. Çelik, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylık tehlikelerine dikkat çekerek zam alamayabileceklerini belirtti; memur emeklilerinin enflasyonun altında zam alabileceklerine işaret etti.

Temmuz ayında emekli aylıkları için enflasyona endeksli artış beklenirken çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Emeklileri temmuzda bekleyen iki önemli tehlike" uyarısında bulundu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kök aylık nedeniyle, Temmuz ayında emeklilerin bir bölümünün maaşlarında artış olmayacağını kaydetti.

Prof. Dr. Çelik, açıklamasında şunları ifade etti:

"Dört aylık resmi enflasyon yüzde 18,7 olarak açıklandı. 6 aylık resmi enflasyon en az yüzde 25 olacak. Temmuz ayı, emeklinin zam ayı ancak emeklileri bekleyen iki önemli tehlike var. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylık tehlikesi... İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yasa gereği temmuz ayında geçmiş 6 aylık resmi enflasyonu (TÜFE) oranında zam alacaklar ancak zam emeklilerin kök aylıklarına yapılacak. Halen kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emeklilerin (dosya bazında) aylıkları 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Aradaki farkı Hazine ödüyor. Eğer yeni bir yasal düzenleme yapılıp tamamlanan en düşük aylık enflasyon kadar artmazsa emeklilerin önemli bir bölümü ya sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük zam alacak. Örneğin kök aylığı 8 bin TL olan bir emekli yüzde 25 zam alırsa 10 bin TL alacak. Zaten aylığı 10 bin TL olduğu için sıfır zam alacak. Bu işin kazananı Hazine olacak. Hazine, bu emekli için SGK'ye ödeme yapmayacak ancak emekli sıfır zam alabilecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin önemli bir bölümünün sıfır zam tehlikesi var. Bunu önlemek için temmuz ayından önce yasal düzenleme yapılması ve tamamlanan en düşük aylığın en az enflasyon kadar artması gerekir. Olması gereken en düşük aylığın asgari ücret düzeyine çekilmesi. Bırakın asgari ücreti düzeyini, en düşük aylık enflasyon kadar artar mı? En düşük aylık 12 bin 500 veya 13 bin olur mu? Zor görünüyor. Emekliler yine 10 bin liralık utanç aylığına mahkum edilebilir. Ekonomi yönetimi ve kemer sıkma programı bunun için umut vermiyor ama emeklilerin tepkisi hükümete geri attırabilir."

"MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ TARTIŞMALI TÜİK ENFLASYONU KADAR BİLE ZAM ALAMAYACAK"

Memur emeklilerini bekleyen tehlikeye de işaret eden Çelik, "Memur emeklileri için enflasyonun altında zam... Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında enflasyonun altında zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklileri resmi enflasyona göre değil, toplu sözleşmeye göre zam alıyorlar" dedi.

Çelik uyarılarına şöyle devam etti:

"Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan ve Memur-Sen'in ciddi bir itirazının olmadığı 7. dönem toplu sözleşmesine göre memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar ancak ocak ayında aldıkları yüzde 15 zam 6 aylık resmi enflasyondan düşülecek. Böylece temmuz ayında resmi enflasyonun (eğer enflasyon yüzde 25 olursa) yaklaşık 5,5 puan altında zam alacaklar. Bu durum sonraki 6 aylarda da devam edecek. Diğer bir ifade ile memurlar ve memur emeklileri tartışmalı TÜİK enflasyonu kadar bile zam alamayacak. Öte yandan memurlara yapılan ilave ödeme memur emekli aylıklarına yansıtılmadığı için memur maaşları ile memur emekli aylıkları arasındaki uçurum daha da artacak.? Bunların çözümü var mı? Elbette var. Hükümet yasal düzenleme yoluyla bunun önüne geçebilir ve memurlar ile memur emeklilerinin resmi enflasyonun altında kalmasını engelleyebilir. İlave ödemeyi emekli aylıklarına yansıtabilir. Yaparlar mı? Sanmam. Kemer sıkma politikası buna pek müsait değil. Erken uyarı yapmış olayım. Kısacası temmuz ayında emekliler iyi haberler beklemiyor."

Kaynak: ANKA

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