Emeklilik Planlamasında Kritik Uyarılar: Doğru Strateji İçin 5 Adım

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecinin sadece form doldurmaktan ibaret olmadığını belirterek, sigortalılık başlangıç tarihine göre farklı kuralların uygulandığını ve doğru planlamanın kritik olduğunu söyledi. Emeklilik planlamasında en sık yapılan hatalara dikkat çeken Erdursun, sistemin karmaşıklığı nedeniyle bireysel stratejinin önem kazandığını ifade etti.

İlk adımda, e-Devlet üzerinden alınan hizmet dökümünde ilk sigorta giriş tarihi, borçlanma hakları ve statü çakışmaları kontrol edilmelidir. EYT kapsamındakiler için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı aranmazken, 3600 günle kısmi emeklilik için tarih kademeleri belirlenmiştir. 1999-2008 arası girişlilerde emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olup, 4500 veya 7000 prim günü seçenekleri sunulmaktadır.

2008 sonrası girişlilerde ise 7200 prim gününün tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar çıkmaktadır. Prim günü eksik olanlar doğum, askerlik, yurtdışı borçlanması veya isteğe bağlı sigorta ile gün sayısını artırabilir. Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmak maaşı kesmezken, kamu sektöründe çalışmak maaşın kesilmesine neden olur.