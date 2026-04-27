Emeklilik Planlamasında Kritik Uyarılar: Doğru Strateji İçin 5 Adım
Emeklilik Planlamasında Kritik Uyarılar: Doğru Strateji İçin 5 Adım

27.04.2026 10:43
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecinin karmaşıklığına dikkat çekerek, hak kayıplarını önlemek için profesyonel planlama yapılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecinin sadece form doldurmaktan ibaret olmadığını belirterek, sigortalılık başlangıç tarihine göre farklı kuralların uygulandığını ve doğru planlamanın kritik olduğunu söyledi. Emeklilik planlamasında en sık yapılan hatalara dikkat çeken Erdursun, sistemin karmaşıklığı nedeniyle bireysel stratejinin önem kazandığını ifade etti.

İlk adımda, e-Devlet üzerinden alınan hizmet dökümünde ilk sigorta giriş tarihi, borçlanma hakları ve statü çakışmaları kontrol edilmelidir. EYT kapsamındakiler için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı aranmazken, 3600 günle kısmi emeklilik için tarih kademeleri belirlenmiştir. 1999-2008 arası girişlilerde emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olup, 4500 veya 7000 prim günü seçenekleri sunulmaktadır.

2008 sonrası girişlilerde ise 7200 prim gününün tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar çıkmaktadır. Prim günü eksik olanlar doğum, askerlik, yurtdışı borçlanması veya isteğe bağlı sigorta ile gün sayısını artırabilir. Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmak maaşı kesmezken, kamu sektöründe çalışmak maaşın kesilmesine neden olur.

Son Dakika Güncel Emeklilik Planlamasında Kritik Uyarılar: Doğru Strateji İçin 5 Adım - Son Dakika

İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:53
Tedesco’yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
SON DAKİKA: Emeklilik Planlamasında Kritik Uyarılar: Doğru Strateji İçin 5 Adım - Son Dakika
