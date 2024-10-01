Emel Sayın'dan Nostaljik Konser - Son Dakika
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Emel Sayın'dan Nostaljik Konser

Emel Sayın\'dan Nostaljik Konser

Emel Sayın, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde özel repertuvarıyla dinleyicileriyle buluştu.

01.10.2024 00:46
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Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında "Başrolde Emel Sayın" konseriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Emel Sayın, başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan özel bir repertuvarı hayranları için yorumladı.

Geniş bir orkestra ve koroyla sahneye çıkan Sayın, "Yalancı Yarim", "Rüzgar", "Ayrılmalıyız Artık", "Kemancı", "Senden Başka", "Olmaz Böyle Şey" ve "Çile Bülbülüm" parçalarının da aralarında bulunduğu çok bilinen şarkılarını seslendirdi.

Konser öncesinde basın mensuplarına konuşan Sayın, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben her konserimde heyecanlanırım ama buranın etkisi ve enerjisi farklı. Ellerim titriyor. Şarkılarla güzel bir yolculuğa çıkacağız, nostaljik bir gezi olacak. Film müziklerim ve hikayelerimle yapacağımız bir program. Daha önce bu tema çok sevildi ve tekrar yapmaya karar verdik. Benim Yeşilçam'ımı sahneye taşıyacağız." dedi.

Hayatını ve serüvenini anlatan yapımlara sıcak baktığını dile getiren Sayın, "Aslında böyle bir çalışma yaptık. Son rötuşlar üzerinde çalışılıyor. Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız. Çok samimi bir çalışma oldu. Şimdiye kadar anlatmadığım şeyler de var içerisinde." ifadelerini kullandı.

Sayın, hayatının film olması halinde Burcu Biricik'in canlandırmasını isteyebileceğini kaydederek, "Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. Burcu Biricik geliyor aklıma. Böyle bir yapım olacak mı onu da bilmiyorum. Ama olursa en iyi şekilde yapacak, bana benzeyecek ve iyi anlatabilecek sanatçılarımız var. Burcu'yu izliyorum çok da beğeniyorum." diye konuştu.

BKM Harbiye konserleri serisinde "Başrolde Emel Sayın" konseriyle sahneye çıkan sanatçıya, şarkı aralarında Yeşilçam hatıralarını anlatan, rol aldığı filmlerin görüntüleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emel Sayın'dan Nostaljik Konser - Son Dakika

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