EMEP Başkanı'ndan İzmir Mitingine Tepki

(ANKARA)- EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İzmir'de düzenlenen mitingte polisin katılımcılara yönelik biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesine tepki göstererek, "İktidarın hayatın her alanına dönük saldırıları iş, barış, özgürlük, demokrasi talep eden işçi ve emekçilerin mücadelesini bastıramayacak. Genel eylem-genel direniş hattını güçlendirelim" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Özgür Özel'in katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen mitingde polisin tazyikli su ve biber gazıyla katılımcılara müdahale etmesine sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tepki gösterdi. Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak butlan kararına karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla İzmir'de düzenlenen miting öncesi Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen yurttaşlara polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı."

Ana muhalefet partisine yargı eliyle kayyım atayarak siyaset hakkını, örgütlenme özgürlüğünü baltalayan Saray düzeni, demokrasi, özgürlük talebiyle sokağa çıkan halka da devletin zor araçlarıyla zulmetmektedir.

İktidarın hayatın her alanına dönük saldırıları iş, barış, özgürlük, demokrasi talep eden işçi ve emekçilerin mücadelesini bastıramayacak. Genel eylem-genel direniş hattını güçlendirelim."