EMEP Genel Başkanı Aslan, tutuklanan iki gazetecinin serbest bırakılmasını istedi

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Fon vurgucularına 'lekelenmeme hakkı', 'masumiyet karinesi' gibi bahaneler öne sürerek dokunulmazken, halkın bilgilenme hakkının gereğini yaparak, gazetecilerin tutuklanması kabul edilemez" ifadelerini kaydetti.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Fon vurgucularına 'lekelenmeme hakkı', 'masumiyet karinesi' gibi bahaneler öne sürerek dokunulmazken, halkın bilgilenme hakkının gereğini yaparak, gazetecilerin tutuklanması kabul edilemez. T24 internet erişim engeli kararına yapılan itirazın reddedildiği gün iki de gazeteci tutuklandı. Tüm bunlar, halktan, bu ülkenin işçi ve emekçilerinden duyulan büyük korkunun da ifadesidir. Gazetecileri serbet bırakın, fon vurguncularını açığa çıkarın!"