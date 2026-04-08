Seyit Aslan'dan Belediyelere Ait Bazı Alanların Vgm'ye Devrine Tepki
Seyit Aslan'dan Belediyelere Ait Bazı Alanların Vgm'ye Devrine Tepki

08.04.2026 23:01  Güncelleme: 00:41
EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, belediyelere yönelik el koyma uygulamalarını eleştirerek, halkın iradesinin yok sayıldığını ve kayyım atamalarının bir gasp politikası olduğunu belirtti.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, belediyelere ait bazı alanlara el konulmasına sert tepki gösterdi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayyım atamalarıyla belediyeler gasp ediliyor, halkın iradesi yok sayılıyor. Seçme ve seçilme hakkı zor yoluyla ortadan kaldırılmak isteniyor. İzmir'de büyükşehir belediyesine ait Meslek Fabrikası binasına gece yarısı operasyonuyla el konuluyor. İstanbul'da İBB'nin restore ederek halkın ziyaretine açtığı tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın tapusu hukuksuz biçimde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bu açık bir gasp politikasıdır. Belediyelerin sorumluluğundaki tarihi alanlara el konulmasına karşıyız. El konulan tüm tarihi alanlar derhal belediyelere iade edilmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

