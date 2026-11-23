(İSTANBUL) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü belirterek, "Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri, kadınlar, gençler, demokrasi güçleri, sendikalar, meslek örgütleri yan yana gelip ortak talepler etrafında birleşmediğimiz sürece saldırıların ağırlaşacağını bilmeliyiz. Bu rejimi durdurmak zorundayız. Yerel seçimlerde oylarımızı birleştirmiştik, bugün gücümüzü birleştirmek zorundayız" dedi.

Emek Partisi'nin (EMEP) İstanbul İl Kongresi, Yenibosna'daki İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, EHP Genel Başkan Yardımcıları Nehir Serin ve Ferhan Yılmaz, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Olcak Ozak da katıldı. Kongrede Sema Barbaros yeniden il başkanı seçildi.

Kongrede konuşan İl Başkanı Barbaros, belediyelere dönük operasyonlara dikkati çekerek "Saray rejimi hukuksuz kayyım atamalarıyla bir çok belediyeyi ele geçerdi. Geçmişte Diyarbakır'da, Mardin'de, Hakkari'de yaşanan halk iradesine gaspına karşı ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. İradenin gaspına sessiz kalmayacağız" dedi. Barbaros, "Karşımızda her yerinden çürümüşlük akan, patlayan yolsuzlukların ve sömürünün üstünü baskıyla örtmeye çalışan bir iktidarın enkazı var" ifadesini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Aslan ise "Habaş patronuna adeta ödül verildi. İfade sonrası yalısına gönderildi. Bu düzen ailelerin ocaklarına ateş düşürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş cinayetlerini önlemek yerine iş cinayetlerinin üzerini örtüyor" dedi. 2027 bütçesine tepki gösteren Aslan, "Toplam 27.3 trilyon liralık bütçede faiz giderleri 3.9 trilyon TL. Yine silah harcamaları için ayrılacak bütçe 3.5 trilyon lira. Vergi muafiyetleri, teşvik gibi adlar altında sermayeye ayrılan pay 4.9 trilyon lira. Bütçenin yarısı haramilere gidecek. İşçi sınıfına reva görülen ise yine açlık sınırının altında asgari ücret. Emekliler ise açlık sınırına bile yaklaşamıyor. Bu bütçede işçi yok, kadın yok, genç yok, emekli yok, üretici körlüğü yok, küçük esnaf yok. Bir avuç sermaye var, uluslararası tekerler ve yerli işbirlikçileri var" diye konuştu.

"ARINAMAZSINIZ"

Aslan, "Sanki ülkeyi bunlar yönetmiyor, sanki bu hırsızlıkları, yolsuzlukları bunlar yapmıyormuş gibi 'arınacağız' diyorlar. Kırk dereden su getirseniz de arınamazsınız. Çünkü bu yolsuzlukların kaynağı Saray oligarşisinden başkası değildir. Kiler Holding gibilerini siz yarattınız. Beşli çeteyi siz yarattınız. Ülkenin kaynaklarını yağmalasınlar dile uluslararası tekellere siz kırmızı halı serdiniz. Sorumlu en başta Erdoğan'dır" dedi.

Aslan, "9, 10, 11, 12 yaşında çocuklarımız MESEM'lerde yaşamını yitiriyor. Dört emekli geçinebilmek için bir araya gelerek ev tutuyor. Kadınların sokakta can güvenliği yok, katiller sokakta. Televizyonlar, gazeteler, sosyal medya hesapları kapatılıyor" dedi.

"MEKKE ANLAŞMASINA TEPKİ"

Aslan, "50 maddede bir kez dahi Kürt kelimesi geçmiyor. Kürt halkının barış, özgürlük ve eşitlik talepleriyle ilgili tek bir kelime yok. Madem barış olacak, Kürt sorunu çözülecek o zaman neden bölge belediyelerinde kayyumlar varlığını sürdürüyor? Neden hasta tutsaklar cezaevinde? Neden AİHM ve AYM kararları uygulanmıyor? Bir demokratikleşme olacaksa bu konularda somut adım atılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, Türkiye ile Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na tepki göstererek, "ABD Mekke Anlaşması'nı destekliyor. ABD'nin emrindeki işbirlikçi devletler anlaşmayı destekliyor. Bu anlaşmayı Ortadoğu'da yeni savaşları önlemek için yaptıklarını ileri sürüyorlar. Mekke İttifakı İran ve İran'la birlikte hareket edenleri çevreleyen bir anlaşmanın ötesine geçmiyor. Bu anlaşma Suudi petrolünü, Suudi Krallığının paralarını koruma anlaşmasıdır. Türkiyeli işçi ve emekçilerin hiçbir çıkarı yoktur. Bu anlaşmanın iptal edilmesi gerekir" dedi.

Aslan, "Asgari ücret açlık sınırının altında. Üretici köylü ürününü satamıyor. Kadınların can güvenliği yok. Çocuklarımızın geleceği yok. Üniversiteler sermayenin hizmetine girdi. Peki bu yaşananlara itiraz edenler olarak neden yan yana gelemiyoruz? Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri, kadınlar, gençler, demokrasi güçler, sendikalar, meslek örgütleri yan yana gelip ortak talepler etrafında birleşmediğimiz sürece saldırıların ağırlaşacağını bilmeliyiz. Saray oligarşisi faşist bir rejimi inşa etmeye çalışıyor. Bu rejimi durdurmak zorundayız. Yerel seçimlerde oylarımızı birleştirmiştik, bugün gücümüzü birleştirmek zorundayız" dedi.

"GREV YASAKLARINI YIRTIP ARTTIK"

Kongrede Emek Gençliği adına söz alan Selinay Uzuntel, bugün gençliğin yüz yüze olduğu sorunların başında işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlik geldiğini ifade etti.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar sınıf mücadelesinin sürdüğü her yerde Emek Partisinin işçilerin yanında yer aldığına dikkati çekerek yasaklanan metal grevlerini hatırlattı. Atar, metal işçilerinin grev yasaklarını yırtıp çöpe attığı gün de Emek Partisinin metal işçilerinin grev alanında olduğunu ifade ederek birleşik mücadelenin önemine işaret etti.

Kongreye Gayrettepe yangınında hayatını kaybeden işçi Binali Çayır'ın annesi Yadigar Çayır da katıldı. Çayır, "Ben bir anneyim. Adalet arıyorum. Biz 2024'ten bu yana sokaklara düştük, adalet arıyoruz. Çünkü Türkiye'de adalet yok" dedi.