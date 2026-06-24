Emep'li Karaca, Tahsin Nihadioğlu Dosyasının Yeniden Açılması İçin Bakanlığa Başvuruda Bulundu - Son Dakika
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Emep'li Karaca, Tahsin Nihadioğlu Dosyasının Yeniden Açılması İçin Bakanlığa Başvuruda Bulundu

24.06.2026 15:06  Güncelleme: 15:41
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 6 Şubat depremleri sonrası 'yağmacı' iddiasıyla işkenceye uğradığı belirtilen ve ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Tahsin Nihadioğlu'na ilişkin soruşturmanın yenilenmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 6 Şubat depremlerinin ardından "yağmacı" olduğu iddiasıyla kolluk güçlerinin şiddetine uğradığı bildirilen, bir süre sonra da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tahsin Nihadioğlu'na ilişkin soruşturmanın yeniden açılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Karaca, Adalet Bakanlığı'nın 22 Nisan 2026 tarihinde kamuoyunda hassasiyet yaratan dosyaların incelenmesi amacıyla özel bir komisyon kurduğunu hatırlatarak, bu komisyonun Tahsin Nihadioğlu dosyasını da ele almasını istedi.

"İŞKENCEYE MARUZ KALDIĞI ADLİ VE TIBBİ VERİLERLE SABİT"

Başvuruda, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın Sümerler Mahallesi'nde evinin başında bekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi işçisi Tahsin Nihadioğlu ile akrabası Halil Yakut'un, 14 Şubat 2023 gecesi, resmi görevli olup olmadıkları netleşmeyen kişiler tarafından "yağmacı" iddiasıyla zorla bir araca bindirildiği belirtildi.

Karaca, görgü tanıklarının müdahalesiyle kurtarılan iki kişinin ters kelepçe, cop, tekme ve tokatlarla sistematik işkenceye maruz kaldığının adli ve tıbbi verilerle sabit olduğunu ifade etti. Nihadioğlu'nun yaşadığı travmanın ardından şehirden ayrılmak isterken, 15 Şubat 2023'te Koç Holding'e ait bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı ve 20 Şubat 2023'te yaşamını yitirdiği kaydedildi.

SORUŞTURMADAKİ EKSİKLİKLERİ SIRALADI

Karaca, soruşturma sürecinde ciddi usul hataları bulunduğunu belirterek, hemşire Seda Kaya'nın işkence iddiasını destekleyen beyanlarının göz ardı edildiğini, tedavide görev alan sağlık çalışanlarının ifadelerinin alınmadığını aktardı. Başvuruda, olay gecesi mağdurların serbest bırakılmasını sağlayan dönemin milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun tanık olarak dinlenmediği de vurgulandı.

Karaca, Nihadioğlu'nun kaldırıldığı hastanenin giriş kayıtlarında "trafik kazası ve darp" notu bulunmasına rağmen bu darp izlerinin niteliği ve kökenine ilişkin bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti.

Savcılığın görüntü kayıtlarını talep etmek için beklediğini ifade eden Karaca, daha sonra kayıtların saklama süresinin dolduğu gerekçesiyle görüntülere ulaşılamadığının bildirildiğini, bölgedeki banka, akaryakıt istasyonu ve iş yerlerine ait kamera kayıtlarının da araştırılmadığını kaydetti.

Karaca, mağdurları ilk yakalayan askeri personelin kimliklerinin tespit edilmediğini, olayla ilgili medya içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarının da dosyaya delil olarak eklenmediğini ifade etti.

"İŞKENCE SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ"

Dosyada olayın "kasten basit yaralama" ve "görevi kötüye kullanma" kapsamında ele alındığını belirten Karaca, soruşturmanın Anayasa'nın 17. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesi kapsamında işkence suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Karaca ayrıca, maruz kalınan işkence ile Nihadioğlu'nun ölümü arasındaki illiyet bağının araştırılmadığını belirterek, olayın "ölüm sonuçlu ağırlaşmış işkence" kapsamında incelenmesi gerektiğini ifade etti.

ÖZEL KOMİSYONUN DOSYAYI ELE ALMASINI İSTEDİ

Karaca, başvurusunda soruşturmadaki hukuka aykırılıkların ve eksikliklerin giderilmesi, kamu vicdanını yaralayan sürecin aydınlatılması amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel komisyonun dosyayı incelemesini ve gerekli adımların atılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Milletvekili, Sevda Karaca, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emep'li Karaca, Tahsin Nihadioğlu Dosyasının Yeniden Açılması İçin Bakanlığa Başvuruda Bulundu - Son Dakika

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