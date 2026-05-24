CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Seyit Aslan: "Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber, ya Hiçbirimiz"

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP'nin Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye süreci başlatılmasına tepki göstererek, "Bugün devlet zoruyla CHP delegelerinin iradesini yok sayanlara karşı konulmazsa yarın iktidar, pervasızlığına boyun eğildiğini düşünerek seçme ve seçilme hakkına saldırıda daha da sınır tanımaz hale gelecektir. Bu ülkenin işçi ve emekçileri, sermaye iktidarının en küçük demokratik hakları bile ayaklar altına alma tutumuna teslim olmayacaktır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" açıklamasını yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saray rejiminin yargı eliyle belediyeleri, sendikaları, siyasi partileri hizaya getirerek majestelerinin çizdiği sınırlarda siyaset yapma operasyonunun son halkası, CHP'ye mutlak butlan elbisesi giydirilmiş kayyım yönetimidir. Atanan kayyım bununla da yetinmemiş, CHP merkezinin zorla boşaltılması için devlet zoruna başvurmuş, provokatif girişimler üst üste gelmiştir. Bu tutumu kınıyoruz."

Önce, Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak yerel mahkeme kararıyla bir partinin genel merkezine 'kayyım atama' operasyonu gerçekleştirip, sonra da 'Bakın işte birbirlerine girdiler. Bunlar ülkeyi nasıl yönetecek?' diyenlere verilecek doğru yanıt, halkın seçme ve seçilme hakkının hukuksuzca gasbedilmesine karşı ses yükseltmek olmadır.

Bugün devlet zoruyla CHP delegelerinin iradesini yok sayanlara karşı konulmazsa yarın iktidar, pervasızlığına boyun eğildiğini düşünerek seçme ve seçilme hakkına saldırıda daha da sınır tanımaz hale gelecektir. Bu ülkenin işçi ve emekçileri, sermaye iktidarının en küçük demokratik hakları bile ayaklar altına alma tutumuna teslim olmayacaktır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz."