CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Seyit Aslan: "Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber, ya Hiçbirimiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Seyit Aslan: "Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber, ya Hiçbirimiz"

24.05.2026 15:10  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle kayyım atanmasını eleştirerek, seçme ve seçilme hakkına yönelik bu saldırıya karşı durulması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan,  CHP'nin Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye süreci başlatılmasına tepki göstererek, "Bugün devlet zoruyla CHP delegelerinin iradesini yok sayanlara karşı konulmazsa yarın iktidar, pervasızlığına boyun eğildiğini düşünerek seçme ve seçilme hakkına saldırıda daha da sınır tanımaz hale gelecektir. Bu ülkenin işçi ve emekçileri, sermaye iktidarının en küçük demokratik hakları bile ayaklar altına alma tutumuna teslim olmayacaktır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" açıklamasını yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saray rejiminin yargı eliyle belediyeleri, sendikaları, siyasi partileri hizaya getirerek majestelerinin çizdiği sınırlarda siyaset yapma operasyonunun son halkası, CHP'ye mutlak butlan elbisesi giydirilmiş kayyım yönetimidir. Atanan kayyım bununla da yetinmemiş, CHP merkezinin zorla boşaltılması için devlet zoruna başvurmuş, provokatif girişimler üst üste gelmiştir. Bu tutumu kınıyoruz."

Önce, Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak yerel mahkeme kararıyla bir partinin genel merkezine 'kayyım atama' operasyonu gerçekleştirip, sonra da 'Bakın işte birbirlerine girdiler. Bunlar ülkeyi nasıl yönetecek?' diyenlere verilecek doğru yanıt, halkın seçme ve seçilme hakkının hukuksuzca gasbedilmesine karşı ses yükseltmek olmadır.

Bugün devlet zoruyla CHP delegelerinin iradesini yok sayanlara karşı konulmazsa yarın iktidar, pervasızlığına boyun eğildiğini düşünerek seçme ve seçilme hakkına saldırıda daha da sınır tanımaz hale gelecektir. Bu ülkenin işçi ve emekçileri, sermaye iktidarının en küçük demokratik hakları bile ayaklar altına alma tutumuna teslim olmayacaktır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Seyit Aslan: 'Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber, ya Hiçbirimiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 16:47:46. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Seyit Aslan: "Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber, ya Hiçbirimiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.