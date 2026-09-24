EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Eruslu Global turnike iddialarını Işıkhan'a sordu - Son Dakika
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EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Eruslu Global turnike iddialarını Işıkhan'a sordu

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EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Eruslu Global turnike iddialarını Işıkhan\'a sordu
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Eruslu Global fabrikalarında tuvalet, çay odası ve yemekhaneye turnike konulduğu iddialarını soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı. Karaca, Bakan Vedat Işıkhan'a iddialar için resen inceleme başlatılıp başlatılmayacağını sordu.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Eruslu Global fabrikalarında tuvaletlere, çay odalarına ve yemekhaneye turnikeler yerleştirildiği iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "İddialar hakkında Bakanlığınız tarafından resen inceleme başlatılacak mıdır" diye sordu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Millekvekili Sevda Karaca, Bakan Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, işçilerden kendilerine ulaşan bilgilere göre fabrikalarda tuvaletlere, çay odalarına ve yemekhaneye turnikeler yerleştirildiğini iddia etti.

İşçilerin üretim bandının başında çalışırken dakikasının hesaplandığını öne süren Karaca, bu uygulama ile de  tuvalete giderken, çay molasına çıkarken, yemekhaneye girerken de işçilerin takip edildiğini belirtti.

"BU İDDİALAR, ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARINDAN BAĞIMSIZ ELE ALINAMAZ"

Fabrikada çalışan işçilerin "nefes almasının dahi yasaklandığını" savunan Karaca, işçilerin elektronik sistemle izlenmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, işçilerin temel ihtiyaçlarını yok sayan bir düzenin kurulamayacağını aktardı. Karaca, "Üstelik bu iddialar, Eruslu Global'de işçilere yönelik daha önce gündeme gelen ücret ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlardan bağımsız ele alınamaz. İşçinin cebinden yapılan kesintilerle başlayan baskı, doğrudan işçinin zamanının ve hareketlerinin kontrolüne dönüşmüş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Karaca, şu sorulara yanıt istedi:

"-Eruslu Global bünyesindeki fabrikalarda tuvalet, çay odası ve yemekhanelere turnike sistemi kurulduğu Bakanlığınız tarafından tespit edilmiş midir?

-Bu turnikeler hangi gerekçeyle kurulmuştur? İşçilerin söz konusu alanlara giriş ve çıkışları kayıt altına alınmakta mıdır?

-Turnike kayıtları üzerinden işçilerin tuvalet, çay ve yemek molalarının süresi takip edilmekte midir?

-Bu kayıtlar işçilerin performans değerlendirmesinde, ücretlerinde, primlerinde veya disiplin işlemlerinde kullanılmakta mıdır?

-İşçilerin tuvalet ve yemek gibi temel ihtiyaçlarına erişimin elektronik sistemlerle takip edilmesinin işçilerin dinlenme hakkı ve çalışma koşulları bakımından mevzuata uygun olup olmadığı konusunda Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

-Eruslu Global fabrikalarında son üç yılda işçilerin ücretlerinden, primlerinden veya işçilere sağlanan market kartlarından kesinti yapıldığı yönünde Bakanlığınıza kaç şikayet ulaşmıştır?

-Bu şikayetler kapsamında kaç iş müfettişi görevlendirilmiş, kaç denetim gerçekleştirilmiş ve hangi yaptırımlar uygulanmıştır?

-Eruslu Global'de işçilerin çalışma koşullarına ilişkin Bakanlığınızın gerçekleştirdiği son denetimin tarihi nedir? Denetim sonucunda tespit edilen ihlaller nelerdir?

-İşçilerin tuvalet, yemek ve mola alanlarına erişiminin turnikelerle denetlenmesi iddiaları hakkında Bakanlığınız tarafından resen inceleme başlatılacak mıdır?

-Bakanlığınız, Eruslu Global'de işçilerin çalışma koşullarına ilişkin iddiaların tamamını kapsayan kapsamlı bir iş müfettişi denetimi yapacak mıdır?"

Kaynak: ANKA
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