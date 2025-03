EMEP'ten Bakan Işıkhan'a Eleştiri

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenerek, "Bütün bu suçların bir numaralı derecede siyasi sorumlularının başında siz geliyorsunuz. Doruk Madencilik işçilerinden, KFC ve Pizza Hut işçilerinden herhangi biri, bir gün bile işe gitmese, hasta olduğu için fabrikaya gitmese, ücreti kesilir ve protesto etse, ikinci gün sömürücülerin şikayeti üzerine yaka paça içeri atarlar. Emeği, alın teri sömürülen işçi ve emekçilere sahip çıkmıyorsunuz. Bunlar hep sizin nişaneniz olacak. Bunlar hep sizin sermayenin bakanı olarak başarı hanenize yazılıyor, yazılacak" dedi.

EMEP'li vekil Bayhan, Ankara'da Yıldızlar SSS Holding önünde yaklaşık 4 aydır ücretlerini alamayan maden işçilerinin talepleriyle ilgili Mecliste basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, aynı şekilde mağduriyet yaşayan KFC ve Pizza Hut işçilerine de dikkat çekerek, çalışma koşullarındaki adaletsizliklere ve çalışan haklarının ihlaline vurgu yaptı. Bayhan, şöyle konuştu:

"Maden işçilerinin uğradığı büyük haksızlıkların sembolü haline gelen, Mihalıççık'ta bulunan Doruk Madencilik işçileri de Ankara'da eylem yapıyor. Yaklaşık 4 aydır verilmeyen ücretlerini alabilmek için mücadele eden işçiler, Doruk Madencilik'in sahibi Yıldızlar SSS Holding önünde haklarını arıyorlar. Onların bu haklı mücadelesini, Meclis kürsüsünden bütün Türkiye'ye duyurmak istiyoruz.

Burası Doruk Madenciliğin TMSF'den aldığı bir maden ve buranın sahibi ücret politikasını öyle bir hale getirmiş ki neredeyse madende çalışan yüzlerce işçi kardeşimiz eylem yapmadan, mücadele etmeden, alın terinin tam karşılığı olmayan ücretlerini dahi alamaz durumdalar. Yaklaşık 4 aylık birikmiş ücretlerini alamamaları da bu zincirin son halkası durumunda. Biz aylar önce de kendilerini madene kapattıklarında da ziyarete gitmiştik. O zaman da aynı sorunla yüz yüzeydiler. Yine birikmiş alacakları ve ücretleri ödenmiyordu.

Doruk Madenciliğin sahibi ne diyor biliyor musunuz? Doruk Madencilik'in sahibi, işçilerin alın terini sömürerek servetini büyütürken, onlara 'kümesimi satıp borcunuzu ödeyeceğim' diyerek alay edercesine açıklamalarda bulunuyor. Bugüne kadar mallarına el konulmaması bile başlı başına suçtur. İşçilerin emek sömürüsü üzerine yaptığın servetinin binde biri bile olmayacak bir emek hırsızlığını meşru göstermeye, haklı göstermeye kendini de mağdur göstermeye çalışıyorsun.

"Çalışma Bakanı ve ilgili kurumlar sessizliğini koruyor"

Benzer bir tablo, Türkiye'deki gıda tekellerinin patronu İlkem Şahin'in sahip olduğu KFC ve Pizza Hut için de geçerlidir. İlkem Şahin, 7 bine yakın KFC ve Pizza Hut işçisini, konkordato ilan ederek mağdur etmiş, kendi milyarlarca dolarlık servetini korurken, binlerce işçinin emeğine, alın terine çökerek işçilerin 750 milyon liralık alacağını ödemeyerek nasıl bir sömürücü olduğunu göstermiştir. Tüm bunlar yaşanırken, Çalışma Bakanı ve ilgili kurumlar sessizliğini koruyor.

Buradan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a bir kez daha sesleniyoruz: Bütün bu suçların bir numaralı derecede siyasi sorumlularının başında siz geliyorsunuz. Doruk Madencilik işçilerinden, KFC ve Pizza Hut işçilerinden herhangi biri, bir gün bile işe gitmese, hasta olduğu için fabrikaya gitmese, ücreti kesilir ve protesto etse, ikinci gün sömürücülerin şikayeti üzerine yaka paça içeri atarlar.

Ancak bu adamlar gözünüzün önünde her türlü rezilliği yapıyor, sömürücülüğün her tür, en uç ve vicdansız örneklerini sergiliyor ve siz bir demeç bile vermiyorsunuz. Bırakın suç duyurusunda bulunmayı bir demeçle bile bu emeği, alınteri sömürülen işçi ve emekçilere sahip çıkmıyorsunuz. Bunlar hep sizin nişaneniz olacak. Bunlar hep sizin sermayenin bakanı olarak başarı hanenize yazılıyor, yazılacak. Biz de not etmeye devam edeceğiz. Tüm bu yaşananları kaydetmeye, işçi ve emekçilerin hak mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz."