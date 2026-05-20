EMEP'ten Çerkes Sürgünü'ne Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EMEP'ten Çerkes Sürgünü'ne Destek

20.05.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP, Çerkes Sürgünü'nün 162. yılı nedeniyle hak taleplerini desteklediğini açıkladı.

(ANKARA) - EMEP, Çerkes Sürgünü'nün 162. yılı dolayısıyla "Partimiz, soykırım ve sürgün sonucu kaybettikleri haklarının teslim edilmesini, koşulsuz anavatana dönüş ve çifte vatandaşlık hakkının verilmesini, anadilde eğitim ve yayın hakkı isteyen, ulusal ve kültürel kimliklerin korunması ve gelişimi için gerekli olanakların yaratılmasını talep eden Çerkes halkının yanındadır" açıklamasını yaptı.

Emek Partisi (EMEP), Çerkes Sürgünü'nün 162. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Mayıs 1864, Rus İmparatorluk orduları tarafından hedef alınan Çerkes halkının sistematik soykırıma ve sürgüne maruz bırakılmasının, bunun sonucu olarak dünyanın dört bir yanına dağılmaya başlamasının sembolleşmiş tarihini ifade eder. Çarlık yönetiminin inkar, imha ve sürgün politikaları sonucu 1,5 ile 2 milyon arasında Çerkes hayatını kaybetmiştir. Hayatta kalan Çerkeslerin büyük çoğunluğu ise diasporadadır."

"DİL VE KÜLTÜRLERİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Anadolu'ya sürülen Çerkesler ise demografik siyasetin baskı gücü olmaya zorlanmış ya da askeri güç olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Anadili, kültürel hakları uzun yıllar yok sayılan Çerkesler, ucuz emek gücü olarak kullanılmıştır. Çerkes halkının dil ve kültürleri bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Partimiz, soykırım ve sürgün sonucu kaybettikleri haklarının teslim edilmesini, koşulsuz anavatana dönüş ve çifte vatandaşlık hakkının verilmesini, anadilde eğitim ve yayın hakkı isteyen, ulusal ve kültürel kimliklerin korunması ve gelişimi için gerekli olanakların yaratılmasını talep eden Çerkes halkının yanındadır.

Soykırımın tanınmasını talep eden Çerkes halkının yasını paylaşıyor ve talepleri uğruna mücadeleyi selamlıyoruz. Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler ezilen tüm ulus ve halkların yanında olmalıdır. Worepseuv Adige lephgım yıriygagoc zaveniga! Yaşasın Çerkes halkının özgürlük mücadelesi!"

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP'ten Çerkes Sürgünü'ne Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:12:27. #7.13#
SON DAKİKA: EMEP'ten Çerkes Sürgünü'ne Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.