EMEP'ten Milli Parklar Kanunu'na Eleştiri

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek "Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesini, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasını, geliştirilmesini amaç edinen Milli Parklar Kanunu bu teklifle kar ve rant aracı haline getirilmektedir" dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak, ilk 5 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen AK Parti'nin Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Doğa turizmi potansiyelinin artırılması", "kara av kaynakları", "döner sermaye gelirleri" gibi ifadelerin teklifin amacını ortaya koyduğunu ifade eden Başkavak, "Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesini, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasını, geliştirilmesini amaç edinen Milli Parklar Kanunu bu teklifle kar ve rant aracı haline getirilmektedir" dedi.

"Milli parklar servet aracına dönüştürülmek isteniyor"

Kanun teklifi ile milli parklar ve tabiat alanlarındaki yetkinin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildiğini, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de döner sermayeli kuruluş haline getirildiğine dikkat çeken Başkavak, "Böylece gelir ve kar ile koruma arasına sıkıştırılan milli parklar, ormanlar ve sulak alanlar; hatta orman içi su kaynakları döner sermayeye para kazandırma aracına dönüştürülmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye vizyonu" vurgusu yapılan teklifte yer alan "av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği" şeklindeki ifadeleri de eleştiren Başkavak, "Ziyaretçi sayısını artırma, ziyaretçileri memnun etme, ihtiyaçlarını karşılama gibi amaçlar koruma altındaki alanların yapılaşmaya açılması anlamına gelirken 'koruma' amacı da açılan tesisleri korumaya dönüşecektir. Avlanmayı spor, dağ keçisini av kaynağı olarak gören anlayış, av kaynaklarını da milli ekonomiye kazandırmayı amaç olarak görmektedir" diye konuştu."

"Bu uygulamaları odun satışı adı altında kesilen ormanlardan elde ettiği paraları faize yatırıp ormanı faize dönüştüren Orman Genel Müdürlüğünden tanıyoruz. İthal ettiği besilik hayvanları, 'hayvancılığın geliştirilmesi için kullanılacak' diyerek iki katı fiyata köylüye satan Et Süt Kurumu'ndan tanıyoruz" diyen Başkavak, düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Milli parklar, ormanlar, orman içi sular, göllerin kar ve servet aracı olmadığını ifade eden Başkavak, milletvekillerine de kanun teklifine "hayır" deme çağrısı yaptı."