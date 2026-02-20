EMEP'ten Milli Parklar Kanunu'na Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EMEP'ten Milli Parklar Kanunu'na Eleştiri

20.02.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sedat Başkavak, kanun teklifinin milli parkları rant aracına dönüştürdüğünü belirtti.

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek "Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesini, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasını, geliştirilmesini amaç edinen Milli Parklar Kanunu bu teklifle kar ve rant aracı haline getirilmektedir" dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak, ilk 5 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen AK Parti'nin Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Doğa turizmi potansiyelinin artırılması", "kara av kaynakları", "döner sermaye gelirleri" gibi ifadelerin teklifin amacını ortaya koyduğunu ifade eden Başkavak, "Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesini, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasını, geliştirilmesini amaç edinen Milli Parklar Kanunu bu teklifle kar ve rant aracı haline getirilmektedir" dedi.

"Milli parklar servet aracına dönüştürülmek isteniyor"

Kanun teklifi ile milli parklar ve tabiat alanlarındaki yetkinin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildiğini, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de döner sermayeli kuruluş haline getirildiğine dikkat çeken Başkavak, "Böylece gelir ve kar ile koruma arasına sıkıştırılan milli parklar, ormanlar ve sulak alanlar; hatta orman içi su kaynakları döner sermayeye para kazandırma aracına dönüştürülmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye vizyonu" vurgusu yapılan teklifte yer alan "av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği" şeklindeki ifadeleri de eleştiren Başkavak, "Ziyaretçi sayısını artırma, ziyaretçileri memnun etme, ihtiyaçlarını karşılama gibi amaçlar koruma altındaki alanların yapılaşmaya açılması anlamına gelirken 'koruma' amacı da açılan tesisleri korumaya dönüşecektir. Avlanmayı spor, dağ keçisini av kaynağı olarak gören anlayış, av kaynaklarını da milli ekonomiye kazandırmayı amaç olarak görmektedir" diye konuştu."

"Bu uygulamaları odun satışı adı altında kesilen ormanlardan elde ettiği paraları faize yatırıp ormanı faize dönüştüren Orman Genel Müdürlüğünden tanıyoruz. İthal ettiği besilik hayvanları, 'hayvancılığın geliştirilmesi için kullanılacak' diyerek iki katı fiyata köylüye satan Et Süt Kurumu'ndan tanıyoruz" diyen Başkavak, düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Milli parklar, ormanlar, orman içi sular, göllerin kar ve servet aracı olmadığını ifade eden Başkavak, milletvekillerine de kanun teklifine "hayır" deme çağrısı yaptı."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP'ten Milli Parklar Kanunu'na Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:04:48. #7.11#
SON DAKİKA: EMEP'ten Milli Parklar Kanunu'na Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.