EMEP'ten NATO'ya Tepki: Gözaltılar Sürüyor - Son Dakika
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EMEP'ten NATO'ya Tepki: Gözaltılar Sürüyor

23.06.2026 17:38
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Seyit Aslan, NATO Zirvesi öncesi gözaltılara karşı alanlarda olacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "İktidarının bekasını emperyalistlerin çıkarlarına bağlayan işbirlikçi Saray düzeninin tüm engelleme çabalarına rağmen 'NATO defol' demek için alanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan,  Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yapılan gözaltılara tepki gösterdi. Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her sabah yeni operasyonlarla uyanıyoruz. Tarihin en kanlı terör ve savaş örgütü NATO'yu karşılamak için aylardır hazırlık yapanlar, bölge halklarına kan, gözyaşı ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyen NATO'ya karşı mücadele edenleri 'terör' yaftasıyla gözaltına alıyor."

Gazze'den İran'a, Lübnan'dan Suriye'ye katliamlar örgütleyen NATO üyesi devlet başkanları Türkiye'ye gelecek diye, Ankara'da adeta OHAL ilan edilmiş durumda. Savcılık 211 kişi hakkında gözaltı kararı verdi; 200'ün üzerinde kişi gözaltına alındı. İktidarının bekasını emperyalistlerin çıkarlarına bağlayan işbirlikçi Saray düzeninin tüm engelleme çabalarına rağmen, 'NATO defol' demek için alanlarda olmaya devam edeceğiz.

"GÖZALTINA ALINAN HERKES DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

Emperyalistlerin çıkarları uğruna emeği ucuzlaştırılan işçi ve emekçileri, geçim kaynakları yağmaya açılan üretici köylüleri NATO'ya karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Emperyalist barbarlığa ve sömürüye karşı; barış, demokrasi ve özgürlük için tüm demokrasi güçlerini mücadeleye çağırıyoruz. Operasyonlar son bulsun, gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılsın, eylem yasakları ve yasak kararları geri çekilsin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel EMEP'ten NATO'ya Tepki: Gözaltılar Sürüyor - Son Dakika

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