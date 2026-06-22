Emep Genel Başkan Yardımcısı Tüzel: "Nato Zirvesi İptal Edilmeli, Kaynaklar Halkın İhtiyaçları İçin Kullanılmalı"

(UŞAK) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Milyarlarca lira halkların katillerinin konforu için harcanırken işçilerin, emekçilerin ücretlerine kaynak bulunamıyor. NATO Zirvesi iptal edilmeli, kaynaklar halkın ihtiyaçları için kullanılmalıdır" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Uşak İl Örgütünün düzenlediği toplantıya, işçiler, emekçiler, üretici köylüler, KESK üye ve yöneticileri ile SOL Parti, DEM Parti ve TİP'ten temsilciler katıldı.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik ve siyasi tabloyu değerlendirerek, işçilerin artan yoksulluk, düşük ücretlere karşı ortak mücadelesinin önemine dikkati çekti. Tüzel, ücretlerin enflasyon karşısında eridiğini, emekçilerin her geçen gün daha fazla yoksullaştığını belirterek ek zam talebinin büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında yaklaşan NATO Zirvesi'ne de değinen Tüzel, milyonlarca emekçi geçim sıkıntısı yaşarken iktidarın NATO zirvesi için milyarlarca liralık harcamalar yaptığını ifade etti.

Yoksulluğun üzerinin savaş politikaları ve güvenlik gündemleriyle örtülmeye çalışıldığını belirten Tüzel, "Milyarlarca lira halkların katillerinin konforu için harcanırken işçilerin, emekçilerin ücretlerine kaynak bulunamıyor. NATO zirvesi iptal edilmeli, kaynaklar halkın ihtiyaçları için kullanılmalıdır" diye konuştu.

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Tüzel ayrıca son dönemde artan siyasi baskılar, belediyelere yönelik operasyonlar ve CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına da değinerek, demokratik hak ve özgürlüklerin savunulmasının önemine işaret etti, işçilerin ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinin büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte 10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaşamını yitiren EMEP GYK Üyesi Korkmaz Tedik de doğum günü dolayısıyla anıldı. Tedik'in Eşme altın madeni işçilerinin haberlerini yaptığını hatırlatan Tüzel, Tedik'in mücadelesinin yaşatılması için Evrensel'e sahip çıkılmasının önemine dikkati çekti.