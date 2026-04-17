EMEP'ten Temel Conta Grevine Tepki

17.04.2026 13:52
Selma Gürkan, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına karşı çıktı ve dayanışma çağrısı yaptı.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gürkan, şunları kaydetti:

"Sermaye düzeninin çarkı yargı sisteminde de dönüyor. Örgütlenme hakkını kullanan ve halen grevlerini sürdüren Temel Conta işçilerine gözaltı kararı verilebiliyor. Patronlar emrediyor, sendikacılar Mehmet Türkmen, Başaran Aksu ve Doğukan Akan tutuklanabiliyor. Temel Conta işçisi de anayasal hakkını kullanarak Petrol-İş Sendikası'na üye olmuş ve grev hakkını kullanmıştır. Hak, hukuk tanımayan patrona karşı direniş haktır, mücadele meşrudur. Şimdi tüm emek ve demokrasi güçlerinin Temel Conta işçileriyle dayanışma zamanı."

Kaynak: ANKA

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Advertisement
