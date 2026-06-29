EMEP'li vekillerden Deniz Göktaş'a sansür iddiasıyla soru önergesi - Son Dakika
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EMEP'li vekillerden Deniz Göktaş'a sansür iddiasıyla soru önergesi

29.06.2026 13:39  Güncelleme: 13:40
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EMEP milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan, komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisine yönelik erişim engeli ve soruşturma iddialarını TBMM'ye taşıdı. Adalet Bakanı'na 'Resmi Kahkaha Rehberi' var mı gibi dikkat çekici sorular yönelttiler.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisine yönelik sansür ve soruşturma iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, "Ölü Deniz" gösterisinden alınan kesitlerin "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle X'te erişime engellenmesini ve sanatçı hakkında TCK 216/3 (dini değerleri alenen aşağılama) iddiasıyla soruşturma başlatıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıyarak, Adalet Bakanlığı'na sorular yöneltti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verilen önergede, şu sorulara yanıt istendi:

Bakanlığınızın suç, şüphe veya kamu düzeni değerlendirmelerinde kişilerin "ses tonu frekansı" (tiz/bas), "konuşma ritmi", "sahne enerjisi" veya "seyirciyle bağ kurma düzeyi" gibi kriterler kullanılmakta mıdır?

"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde milli güvenliği tehdit eden unsur tam olarak nedir: Şakanın yapılması mı, şakanın anlaşılması mı, yoksa halkın şaka aracılığıyla memleketin halini fark etmesi midir?"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dijital mecralarda neleri izleyip nelere gülebileceğine, hangi şakalara "güvenli" şekilde reaksiyon verebileceğine dair bakanlığınızca hazırlanan bir "Resmi Kahkaha ve İroni Rehberi" bulunmakta mıdır, yoksa yayınlamayı düşünüyor musunuz?

Söz konusu erişim engeli ve "dini değerleri aşağılama" soruşturması iddialarına kaynaklık eden süreçte, sosyal medyadaki kimi linç odaklarının sanal platformlarda yürüttüğü hedef gösterme operasyonları resmi birer ihbar olarak mı kabul edilmiştir? Adalet Bakanlığı, adli süreçleri başlatmak için sosyal medyadaki kimi organize trol ağlarının "rahatsızlık" beyanlarını mı esas almaktadır?

Kaynak: ANKA

İskender Bayhan, Sevda Karaca, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP'li vekillerden Deniz Göktaş'a sansür iddiasıyla soru önergesi - Son Dakika

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