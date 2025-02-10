Emet İçme Suyu Tesisi'ne 150 Milyon Lira Hibe

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İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Emet ilçesi ve çevresindeki 6 köyün kesintisiz temiz içme suyu ihtiyacını karşılayan Kütahya Emet İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne 150 milyon liralık hibe desteği sağladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İLBANK tarafından, ocakta hizmet vermeye başlayan Kütahya Emet İçme Suyu Arıtma Tesisi, Emet ilçesi ile Yağcık, Kırgıl, Doğanlar, İğdeköy, Umutlu ve Yenice olmak üzere 6 köyün kesintisiz temiz içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Toplam 300 milyon lira maliyetle tamamlanan tesise Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında 150 milyon liralık hibe desteği verildi.

Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması, vatandaşların temiz ve sağlıklı içme suyuna kolayca erişebilmesi için İLBANK desteğiyle hizmete açılan tesiste, günlük 6 bin metreküp suyun içme suyu standartlarına uygun şekilde arıtıldığı, yıllık 2 milyon 190 bin metreküp suyun işlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Gelecekteki nüfus artışları dikkate alınarak 24 bin 250 kişiye hizmet verebilecek kapasitede tasarlanan tesis, 16,5 kilometrelik çelik boru hattı sayesinde 12 bin 164 kişiye hizmet sunarak bölgenin su ihtiyacını modern ve güvenilir yöntemle kalıcı olarak karşılıyor.