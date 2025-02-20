Emin Gümüşkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Emin Gümüşkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayatını kaybederek Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

20.02.2025 19:53
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Usta oyuncu Gümüşkaya son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Gümüşkaya, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefat eden oyuncu için Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Gümüşkaya'nın cenazesi öğlen namazına müteakip Emirsultan Mezarlığı'na defnedilecek. 1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yapan Gümüşkaya, 2002'de Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.

Törene Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Gümüşkaya'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Çocukları Emin, Uğur ve Zübeyde Gümüşkaya taziyeleri kabul etti.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, "Emin Gümüşkaya hakkında bildiğim en büyük özelliği Türk tiyatrosuna yetiştirmiş olduğu gençlerdir. Özellikle gençlik kurslarıyla beraber yetiştirdikleri şu an emeklilik yaşına geldi. Bir gün buradan göçüp giderken arkamızda 2 tane gözü yaşlı insan bıraktıysak ne mutlu bize. Emin Gümüşkaya, arkasında birçok sevenini gözyaşıyla bıraktı. Biz tiyatrocular hep komik anlarımızla akıllara geliriz. Ruhu şad olsun diyorum" dedi.

Yapımcı ve yönetmen Birol Güven, "Ben, Emin Gümüşkaya ile 2010'da tanıştım. Tanıştığımızda çok sinirliydi. "Bana hep kötü roller geliyor, ben artık kötü roller oynamak istemiyorum" demişti. O yüzden bizim 'Çocuklar Duymasında'ki' seyyar tayyar karakterini çok sevmişti. Çünkü eğlenceli tarafını göstermek istiyordu. Senaryoya da çok yardım ediyordu. Bizi gerçekten çok güldürüyordu" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ertuğrul Akkök ise, "Kendisinden birçok şey öğrendim. Emin Gümüşkaya prova esnasında çok ciddi bir insandı. Provalaları tüm çabamızla bir şeyler öğrenmeye çalışarak geçirirdik. Her prova sonunda espiri yapar ve hepimizin bildiği o meşhur gülüşüyle sonlandırırdı. Onun sayesinde bu mesleği öğrendim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Emin Gümüşkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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