Emine Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı\'nı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay-yıldızlı kahramanlarımız üçüncü kez zirvede. Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı, kupa ve alkış emojilerine de yer verdi.