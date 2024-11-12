Emine Erdoğan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan liderlerinin eşleriyle görüştü - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan liderlerinin eşleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarının eşleriyle bir araya geldi.

12.11.2024 14:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarının eşleriyle bir araya geldi.

COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birlikte geldiği eşi Emine Erdoğan'ı, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yanındaki zirve için kurulan alanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

Zirve'nin yapıldığı COP29 Konferans Salonu'nda ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Emine Erdoğan'a sarılarak, "hoş geldiniz" dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, açılışın ardından Aliyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya gelerek sohbet etti.

Emine Erdoğan ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Belediye Başkanı olarak atanan eski Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyesi Muhammad Yunus ile kısa bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Açılış programının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Azerbaycan'ın örnek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin, ortak evimiz dünya adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu zirve, sınırların ötesine uzanan bir dayanışmanın, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü bir ifadesidir. Bu ortak iradenin, herkes için daha adil bir dünyanın kapılarını açmasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan, COP29'da Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarının eşleriyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Sıfır Atık temalı Türkiye pavilyonu ile ülke pavilyonlarını da ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan liderlerinin eşleriyle görüştü - Son Dakika

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