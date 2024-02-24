Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı

Emine Erdoğan Berat Kandili\'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı Berat Gecesi'nin feyzinden nasiplenebilmeyi diliyor, bu kutlu gecenin aydınlığının Gazze'nin karanlığına bir umut ışığı olmasını ümit ediyorum. Ülkemizin ve İslam aleminin Berat Gecesi mübarek olsun.' ifadelerini kullandı.

24.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı Berat Gecesi'nin feyzinden nasiplenebilmeyi diliyor, bu kutlu gecenin aydınlığının Gazze'nin karanlığına bir umut ışığı olmasını ümit ediyorum. Ülkemizin ve İslam aleminin Berat Gecesi mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika
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