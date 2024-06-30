Emine Erdoğan: Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır - Son Dakika
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Emine Erdoğan: Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır.' ifadelerini kullanarak, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde tüm koruyucu ailelere teşekkürlerini sundu. Emine Erdoğan, devletin kanatları altında olan 10 bini aşkın çocuğun aile sıcaklığına kavuşmasını diledi.

30.06.2024 15:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, bu kapıyı aralayan ve umut dolu yarınlara adım atan tüm koruyucu ailelere canıgönülden teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün 10 bini aşkın yavrumuz devletimizin kanatları altında, koruyucu anne, babalarının yanında. Gönül Elçileri projemizin de katkısıyla bu sayının artmasını temenni ediyor, her çocuğumuzun hakkı olan aile sıcaklığına kavuşmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır - Son Dakika

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