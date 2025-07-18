Emine Erdoğan, Çevre Şenliği\'ne Katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Çevre Şenliği' etkinliğine katıldı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Çevre Şenliği'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her yaştan insana hitap eden şenlikte, bilhassa çocuklarımız interaktif atölyelerde eğlenirken, çevreye duyarlı yaşamı da deneyimleyecek. Çevreci Çocuk Atölyeleri'nde, doğa dostu etkinliklere katılan çocuklarımıza eşlik etmekten mutluluk duydum. 'Tasarımda Yeni Çağ: Atık Yok, Stil Var' sergisindeki, geri dönüştürülmüş kumaş ve objelerden üretilen her bir eser ise birbirinden etkileyiciydi. Tasarımcılarımızı yürekten kutluyorum.

Sıfır Atık hareketi yalnızca bir kampanya değil, hayatın her anına dokunan bilinçli bir yaşam tarzı. Bugün burada, bu bilinci sevgiyle, neşeyle, sanatla yaşatan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.