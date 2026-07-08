Emine Erdoğan: Çocuklar için güvenli dijital düzen şart - Son Dakika
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Emine Erdoğan: Çocuklar için güvenli dijital düzen şart

08.07.2026 18:24
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Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında lider eşleriyle 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik' programında buluştu. Çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimi için dijital düzenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocukların güvenliğini ve sağlıklı gelişimini önceleyen bir dijital düzen inşa etmek, insanlığa karşı ortak sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle Çankaya Köşkü'nde katıldıkları "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı programa ilişkin paylaşım yaptı.

Programda, dijital çağın sunduğu imkanlar kadar çocukları sessizce kuşatan tehditleri de konuştuklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü bugün çocuklarımızın geleceği, yalnızca ne öğrendikleriyle değil, neye maruz kaldıklarıyla, neye yönlendirildikleriyle ve hangi değerlerle büyüdükleriyle şekilleniyor. Çocukların güvenliğini ve sağlıklı gelişimini önceleyen bir dijital düzen inşa etmek, insanlığa karşı ortak sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk, ülkeler arasında tecrübe paylaşımını ve işbirliğini gerekli kılıyor. Türkiye olarak, çocuklarımızın dijital dünyada güven içinde var olabilmesi için Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz başta olmak üzere attığımız adımları güçlendirmeye devam ediyoruz. Çocuklar için her tür sömürgeden özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital geleceği birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum."

Paylaşımında, programdan fotoğraflara da yer veren Emine Erdoğan, "kıymetli" görüşleri, "samimi" katkıları ve "yapıcı" değerlendirmeleriyle programa değer katan tüm lider eşlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: Çocuklar için güvenli dijital düzen şart - Son Dakika

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