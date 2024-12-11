CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15'inci Büyükelçiler Konferansı' kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "'15'inci Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyor, büyükelçilerimizin ülkemizi başarıyla temsil eden çalışmalarının barış, iş birliği ve diplomasiye güç katmasını temenni ediyorum" dedi. Paylaşımında programa ilişkin yer verilen videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyareti ve '15'inci Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin detaylara yer verildi.
Haber: ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'dan '15'inci Büyükelçiler Konferansı' paylaşımı - Son Dakika
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