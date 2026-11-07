Emine Erdoğan'dan "81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı"na ilişkin paylaşım - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan "81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı"na ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'da kadınlar yalnızca sanatlarını değil, birbirlerinin emeğini, sabrını ve zamanını da paylaşarak nice eserler meydana getirmiştir. Bugün bu dayanışma ruhu, sanatkar ve zanaatkar kadınlarımızın hünerli ellerinde yaşamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programdan görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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