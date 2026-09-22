Emine Erdoğan'dan BM'de düzenlenen çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşası programına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan'dan BM'de düzenlenen çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşası programına ilişkin paylaşım:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "Çocuklarımızın esenliği için birlikte çıkacağımız bir yolun ilk adımını attık. Dijital dünyanın çocuklarımız için daha güvenli hale gelmesinin ancak küresel işbirliğiyle mümkün olabileceği noktasında hemfikiriz"

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Çocuklarımızın esenliği için birlikte çıkacağımız bir yolun ilk adımını attık. Dijital dünyanın çocuklarımız için daha güvenli hale gelmesinin ancak küresel işbirliğiyle mümkün olabileceği noktasında hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, BM'de katıldığı "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, çocukların, geleceğe uzanan insanlık zincirinin en değerli halkası, himaye edilmesi gereken en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.

Bu bakışla BM Genel Merkezi'nde söz konusu etkinlikte kıymetli lider eşleriyle bir araya geldiklerini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın esenliği için birlikte çıkacağımız bir yolun ilk adımını attık. Dijital dünyanın çocuklarımız için daha güvenli hale gelmesinin ancak küresel işbirliğiyle mümkün olabileceği noktasında hemfikiriz. Zira çocukların güvenliği, yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin sorumluluğudur. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. İnanıyorum ki insanlığın dijital geleceğini ancak bu adımları atarak başıboşluktan kurtarabiliriz. Tecrübe ve görüşleriyle buluşmamıza değer katan değerli lider eşleri ile programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
Emine ErdoğanTeknolojiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü “Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı“ Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! "Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı"
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Mengen’deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi Mengen'deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi
Arda Güler kararı tartışma yarattı Mourinho’ya olay tepki Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“ AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
11:40
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
11:19
Yaylada adım atacak yer kalmadı Herkes aynı taşın peşinde
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
11:11
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki Gören dönüp bir daha baktı
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı
10:46
Manisa’daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 11:48:32. #7.13#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan BM'de düzenlenen çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşası programına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement