Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın girişimcilerimizin önündeki engelleri ne kadar kaldırırsak, bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız. Bize düşen, hep birlikte, Türkiye Yüzyılı'nın tarihini yazarken, kalemimizi, bu bilgi ve birikimin mürekkebiyle doldurmaktır." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, ödül törenine ilişkin görüntülere de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'dan, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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