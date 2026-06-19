Emine Erdoğan'dan YKS öğrencilerine başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek tüm öğrencilere yürekten başarılar dilediğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, unutmayın ki bir sınav insanın değerini, hayallerinin büyüklüğünü ya da gelecekte başarabileceklerini belirlemez. Sizler, gösterdiğiniz azim ve gayretle zaten takdiri hak ettiniz. Bu süreçte duaları ve fedakarlıklarıyla evlatlarının yanında olan kıymetli ailelerimize, bilgi ve tecrübeleriyle gençlerimizin yoluna ışık tutan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bütün öğrencilerimize zihin açıklığı, gönül huzuru ve emeklerinin karşılığını almayı nasip etsin."