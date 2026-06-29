Emine Erdoğan: İstişare ve dayanışma ülkenin yükselişine ivme kazandırır - Son Dakika
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Emine Erdoğan: İstişare ve dayanışma ülkenin yükselişine ivme kazandırır

29.06.2026 15:28
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Emine Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'daki 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımında, istişare ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, alınan kararların Türkiye'nin yükselişine katkı sağlamasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin paylaşımında, istişare ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Emine Erdoğan, "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Erdoğan, "İstişare ve dayanışma içinde alınan kararların, ülkemizin her alandaki yükselişine ivme kazandırmasını diliyorum. Kardeşliğin, birlik ruhunun ve ortak hedeflerin ışığında, Türkiye'mizin yolunun açık, gücünün daim olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, toplantıdan görüntülerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.

Kaynak: AA

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