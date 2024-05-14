Emine Erdoğan, Tekirdağ'da kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Tekirdağ'da kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti

Emine Erdoğan, Tekirdağ\'da kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tekirdağ'daki bir ilkokulun bahçesinde kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının 'Tekirdağ'da öğrenciler okullarında yaptıkları kompost gübreyle çilek yetiştiriyor' başlıklı haberini alıntılayarak, projeyi hayata geçiren eğitimcileri ve doğayla uyumlu bir yaşamı benimseyen öğrencileri yürekten tebrik etti.

14.05.2024 12:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tekirdağ'daki bir ilkokulun bahçesinde kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının "Tekirdağ'da öğrenciler okullarında yaptıkları kompost gübreyle çilek yetiştiriyor" başlıklı haberini alıntılayarak, şu ifadeleri paylaştı:

"Tekirdağ'da Ticaret Borsası İlkokulunun bahçesinde, minik ellerin emeğiyle filizlenen bir mucize var. Bu mucizenin emektarları hepimize, kompostun sürdürülebilir bir çözüm olduğunu, toprağa hayat verdiğini ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya oluşturduğunu ispatlıyor. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren eğitimcilerimizi ve doğayla uyumlu bir yaşamı benimseyen sevgili öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Tekirdağ'da kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Tekirdağ'da kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
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