Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitim hayatlarında yeni bir kapı açılan sevgili gençlerimize, yarınki LGS sınavında başarılar diliyorum. Zorlu bir maratonun ardından sıra, emeklerinin karşılığını almaya geldi. Her bir yavrumuzun hayallerine kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
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