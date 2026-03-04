Eminoğlu, Siirt\'te Gençlerle İftar Yaptı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eminoğlu ve Vali Kemal Kızılkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Siirt Üniversitesi yemekhanesinde üniversite öğrencileri, gençlik liderleri ve gönüllü gençlere yönelik yürütülen "Kampüs İftarları" programına katıldı.

Eminoğlu, gençlerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eminoğlu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı.