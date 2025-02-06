Eminönü'nde yangın: Can kaybı yok, itfaiye hızlı müdahale etti

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(İSTANBUL) İstanbul'un merkezi yerlerinden Eminönü Mısır Çarşısı yakınında, 5 katlı bir binada öğle saatlerinde yangın çıktı. Restoran ve kafelerin bulunduğu eski binadaki yangın kısa sürede yayıldı. İBB itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, İstanbul valiliği can kaybının olmadığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta 5 katlı binanın giriş katındaki balık ekmekçide öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede diğer katlardaki kafe ve restoranlara yayılan yangına, Eminönü, Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa itfaiye gruplarından 75 kişlik itfaiye ekibi müdahale etti.

"Yangının kesin çıkış nedeni, teknik incelemelerin ardından belirlenecektir"

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği, olayda ölen ya da yaralanan bulunmadığını açıkladı. Valilik açıklaması şöyle:

"Perşembe günü saat 12.50 sıralarında Fatih Eminönü Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı binada yangın çıkmıştır. Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, ekiplerin duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre lokanta olarak kullanılan işyerinin mutfak bölümünde çıktığı düşünülen yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış nedeni, teknik incelemelerin ardından belirlenecektir."

"İlk müdahale 5 dakika içinde yapıldı"

İtfaiye yetkilileri, yangın ihbarının 12: 45'de geldiğini, ilk müdahalenin de yaklaşık 5 dakika sonra 12: 50'de yapıldığını belirtti.