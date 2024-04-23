Emir Abdülkadir\'in Bursa\'daki sürgün yılları kitaplaştırıldı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla hazırlanan, Fransız sömürgeciliğine karşı mücadelesiyle bilinen Cezayir'in ulusal kahramanı ve kurucu lideri Emir Abdülkadir'in Fransa'daki sürgün yıllarından sonra Bursa'da yaşadığı iki yılını ele alan kitabın tanıtımı yapıldı.

Başkent Cezayir'deki Cezayir Yüksek İslam Konseyi'nde düzenlenen tanıtım programına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, Cezayir Yüksek İslam Konseyi Başkanı Ebu Abdullah Ğulamullah ile çok sayıda Cezayirli akademisyen ve araştırmacı katıldı.

Cezayirli Araştırmacı Mustafa Hayyati tarafından "L'Emir Abdelkader A Bursa" adıyla Fransızca olarak kaleme alınan kitap, TİKA tarafından "Emir Abdülkadir Bursa'da" adıyla Türkçe ve Arapçaya tercüme edilerek basıldı.

Programda bir konuşma yapan Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz, tanıtım programında yaptığı konuşmada, Emir Abdülkadir'in sadece Cezayirliler için değil, Türkler için de önemli bir askeri ve siyasi figür olduğuna dikkati çekerek, Emir Abdülkadir'in İslam dünyasındaki sömürge karşıtı direnişin en önemli sembol isimlerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Küçükyılmaz, Emir Abdülkadir'in Fransa'da esir, Bursa'da ise misafir olduğunu ve ortak tarihe sahip Türk ve Cezayir halklarının ortak kahramanı olduğunu belirterek, kitabın yazarı Hayyati'ye ve kitabı Arapça ile Türkçeye tercüme ederek basımını gerçekleştiren TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Tanıtımı bugün yapılan kitap, 21 Kasım 2023'te Cezayir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a da hediye edilmişti.

Emir Abdülkadir el-Cezayiri, yazar, şair, filozof, siyasetçi ve Fransa'nın sömürgeciliğine karşı savaşçı kimliğiyle Cezayir'in kurucu lideri olarak kabul ediliyor.

Abdülkadir el-Cezayiri, 1847 yılından itibaren 5 yıl Fransa'da tutuklu kaldı. Emir Abdulkadir, bunun ardından bir süre Bursa'da, ardından 76 yaşında 1883 yılındaki ölümüne kadar Şam'da ikamet etti.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının ardından 1965 yılında Emir Abdülkadir'in naaşı ülkesinin başkentine nakledildi.