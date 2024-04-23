Emir Abdülkadir'in Bursa'daki sürgün yılları kitaplaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emir Abdülkadir'in Bursa'daki sürgün yılları kitaplaştırıldı

Emir Abdülkadir\'in Bursa\'daki sürgün yılları kitaplaştırıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla hazırlanan kitap, Cezayir'in ulusal kahramanı Emir Abdülkadir'in Fransa'daki sürgün yıllarından sonra Bursa'da geçirdiği iki yılı ele alıyor. Kitabın tanıtım programına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi, TİKA yetkilileri ve Cezayirli akademisyenler katıldı. Emir Abdülkadir'in İslam dünyasındaki sömürge karşıtı direnişin sembol isimlerinden biri olduğu vurgulandı.

23.04.2024 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla hazırlanan, Fransız sömürgeciliğine karşı mücadelesiyle bilinen Cezayir'in ulusal kahramanı ve kurucu lideri Emir Abdülkadir'in Fransa'daki sürgün yıllarından sonra Bursa'da yaşadığı iki yılını ele alan kitabın tanıtımı yapıldı.

Başkent Cezayir'deki Cezayir Yüksek İslam Konseyi'nde düzenlenen tanıtım programına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, Cezayir Yüksek İslam Konseyi Başkanı Ebu Abdullah Ğulamullah ile çok sayıda Cezayirli akademisyen ve araştırmacı katıldı.

Cezayirli Araştırmacı Mustafa Hayyati tarafından "L'Emir Abdelkader A Bursa" adıyla Fransızca olarak kaleme alınan kitap, TİKA tarafından "Emir Abdülkadir Bursa'da" adıyla Türkçe ve Arapçaya tercüme edilerek basıldı.

Programda bir konuşma yapan Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz, tanıtım programında yaptığı konuşmada, Emir Abdülkadir'in sadece Cezayirliler için değil, Türkler için de önemli bir askeri ve siyasi figür olduğuna dikkati çekerek, Emir Abdülkadir'in İslam dünyasındaki sömürge karşıtı direnişin en önemli sembol isimlerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Küçükyılmaz, Emir Abdülkadir'in Fransa'da esir, Bursa'da ise misafir olduğunu ve ortak tarihe sahip Türk ve Cezayir halklarının ortak kahramanı olduğunu belirterek, kitabın yazarı Hayyati'ye ve kitabı Arapça ile Türkçeye tercüme ederek basımını gerçekleştiren TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Tanıtımı bugün yapılan kitap, 21 Kasım 2023'te Cezayir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a da hediye edilmişti.

Emir Abdülkadir el-Cezayiri, yazar, şair, filozof, siyasetçi ve Fransa'nın sömürgeciliğine karşı savaşçı kimliğiyle Cezayir'in kurucu lideri olarak kabul ediliyor.

Abdülkadir el-Cezayiri, 1847 yılından itibaren 5 yıl Fransa'da tutuklu kaldı. Emir Abdulkadir, bunun ardından bir süre Bursa'da, ardından 76 yaşında 1883 yılındaki ölümüne kadar Şam'da ikamet etti.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının ardından 1965 yılında Emir Abdülkadir'in naaşı ülkesinin başkentine nakledildi.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Cezayir, Türkiye, Fransa, Bursa, Kültür, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emir Abdülkadir'in Bursa'daki sürgün yılları kitaplaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
20:02 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu
18:03 Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
19:29 Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
19:11 Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası’nda servet kazanacak Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası'nda servet kazanacak
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 21:21:35. #1.13#
SON DAKİKA: Emir Abdülkadir'in Bursa'daki sürgün yılları kitaplaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement